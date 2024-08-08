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他怨同事發票中2萬沒請飲料「不會做人」 網調侃：只是忽略你

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，公司的同事真的很小氣，統一發票中了2萬也不請客，難怪每天被主管找麻煩。貼文一出，立馬引發網友熱議，反遭到網友吐嘈：「欠你的嗎？」

原PO指出，公司有一位同事實在很不會做人，這期的統一發票中了2萬元也不願意請客，真的很小氣。他覺得至少請大家喝個飲料沾沾喜氣也好，「難怪每天被主管針對，活該」。

貼文一出引來眾人吐嘈，多數人認為「你窮到飲料喝不起？」、「有本事自己去中來請客」、「嘴巴這麼壞，活該你連200都不會中」、「為何要請？」、「憑什麼要請客？要請也請『值得』的人，何必請一些阿薩布魯的同事？還會因為人家沒請客，就在網上匿名發文酸」、「難怪沒人要請你，活該」。

也有不少網友表示「誰說中獎要請的？臉皮真厚」、「你有沒有請人家喝過飲料？欠你的喔？」、「每天被主管針對，中獎還要被同事說小氣沒請，哪個人會想請客？又不是應該的，有點邏輯好嗎？」、「憑什麼要請你，又沒欠你，被主管針對，自己小心，關你什麼事」、「乞丐嗎？連飲料都買不起，還要等別人請」。

還有網友不客氣地調侃原PO說「不是不請，而是不請你吧」、「你做人肯定也很失敗，讓人不想請你」、「你又知道人家沒請客了，搞不好私底下有約出去一起吃飯，只是忽略了你啊」。

同事 統一發票

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