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今年颱風發展較特殊 賈新興這麼說

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，未來10天西南風影響水氣多，午後西北雨明顯。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，未來10天西南風影響水氣多，午後西北雨明顯。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，輕颱瑪莉亞今天凌晨２時生成，未來由東轉北的方向移動，朝日本東方外海移動，對台灣天氣沒有影響。未來10天西南風影響水氣多，午後西北雨明顯，台東有局部焚風發生的機率。

賈新興指出，今年颱風發展機會跟往年比較不同，比較較特殊，之前多在菲律賓東方到南海之間，但今年往北邊跑，移到日本東南方外海至琉球群島東南方。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象。但日本東南方外海至琉球群島東南方的大低壓區中，仍有熱帶擾動或颱風發展的機會。

在最近天氣方面，賈新興指出，9日至13日，深夜至隔天白天，雲林以南沿海易有局部短暫雨， 其中9日午後，各地有局部短暫陣雨。10日午後，苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。11日午後各地有局部短暫陣雨。12日至13日，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，14日苗栗以北有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。15日彰化以北有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 16日至17日西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

但賈新興也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

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