遭小蜘蛛咬傷…他樂天「想吐絲變蜘蛛人」 網見咬痕搖頭：誤會了

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一組照片並發文表示「解鎖人生成就：遭到蜘蛛咬傷」，他在貼文的最後，還以開玩笑的口吻，用Hashtag的方式寫道「不知道會不會變蜘蛛人」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「先去看醫生吧！」

原PO透露，他洗車洗到車頂時，有一隻約0.5CM的小蜘蛛，突然爬到他手上，鑽進袖子裡 ，可能是被壓到，結果叮咬了他兩口，當天手馬上起水泡，第二天水泡雖破了，但傷口好像有點紅腫化膿的狀況。他開玩笑地說「不知道會不會變蜘蛛人」。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「要去看醫生處理一下喔」、「再不看醫生，會變養蜂人，蜂窩性組織炎」、「慘！要屍變惹，生化危機由你開始了」、「趕緊去看皮膚科，感覺很不尋常，可別輕忽大意啊」、「還是要看醫生啦！咬成這樣，小心細菌感染」、「不管是什麼生物，你的皮膚已經對它的毒素起了過敏反應，如果傷口持續紅腫要快點去看皮膚科」。

有過類似經驗的網友回應「感覺不是蜘蛛咬的」、「感覺滿像隱翅蟲」、「這是隱翅蟲的傷口」、「看來應該是隱翅蟲傷口喔」、「這像是隱翅蟲的傷痕」。

有不少網友也隨之起舞，開玩笑地說「要變身了嗎？」、「手指頭開始吐絲了嗎？」、「快變蜘蛛人了」、「給蜘蛛多咬幾次，不然變身機率太低」、「台灣第一位蜘蛛人要誕生了？」、「回家後有發燒？快要可以穿緊身衣拯救台灣了」、「如果開始吐絲，千萬別浪費，幫我作一條棉被，謝謝」。