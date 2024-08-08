快訊

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

獨／童子賢：反核人士說核電不是發電主流 我要說明這個觀念是錯的

背負和平的重量往上攀：烏克蘭攀岩選手珍雅的故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工繁殖密點少棘胡椒鯛成功 台灣創全球首例完整紀錄

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
孵化後約2個月的密點少棘胡椒鯛稚魚群，即可提供漁民放養或魚苗增殖放流。圖／水試所提供
孵化後約2個月的密點少棘胡椒鯛稚魚群，即可提供漁民放養或魚苗增殖放流。圖／水試所提供

密點少棘胡椒鯛（學名Diagramma pictum）是石鱸科中一種珊瑚礁魚類，雖尚未列入瀕危物種，但隨著環境變遷和過度捕撈，野生族群數量正逐漸減少。科學家目前僅了解其成魚型態與生態，對初期生活史知之甚少。國立海洋生物博物館與農業部水產試驗所攜手，完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵、仔稚魚培育與生產，創下全球首次人工繁殖成功完整紀錄，研究成果將於明2025年1月登上國際相關領域排名前25%的學術期刊「水產養殖（Aquaculture）」。

海生館指出，密點少棘胡椒鯛俗稱少棘石鱸、加志或圭志，英文名稱為「painted sweetlips」，最大體長可達100公分，是石鱸科中的一種珊瑚礁魚類。廣泛分布於印度-西太平洋地區，在台灣各地的岩礁與珊瑚礁海域均可見其蹤跡。

這種魚類具重要且高經濟價值，常作為食用、遊釣及觀賞魚種，每公斤價格約300至500元。雖然密點少棘胡椒鯛尚未列入瀕危物種，但隨著全球環境變遷和過度捕撈，其野生族群數量正逐漸減少。根據漁業年報統計，1970至1990年間，全國漁獲量約3000至4000噸，從2000年以來已降至500噸以下，漁業資源顯著下降。

海生館指出，科學家目前僅了解密點少棘胡椒鯛的成魚形態與生態，對其繁殖、產卵以及胚胎和仔稚魚的初期生活史則知之甚少。

海生館「生物繁養殖研究團隊」與水試所的「海水繁養殖研究中心研究團隊」合作，完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵、仔稚魚培育與生產，創下全球首次人工繁殖成功的完整紀錄。研究成果將於2025年1月登上國際學術期刊「水產養殖」。

海生館表示，本研究結合實驗室與現場養殖的專業知識與技術，取得關鍵突破在於運用創新生物學方法，結合形態發生學、水產養殖學及數學建模，模擬自然產卵環境機制，並開發與培育關鍵的初期餌料。這項研究為具極大水產養殖潛力的物種建立精準、科學化養殖的里程碑。

海生館指出，此次突破性成果是全球首次成功完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵，並將魚苗成功培育至稚魚期，為未來石鱸科魚類的人工繁殖商業化量產提供了重要參考。為了增進台灣沿海的漁業資源，水試所去年已進行魚苗放流作業。

海生館指出，全世界共有137種石鱸科魚類，但能夠成功人工繁殖種類不超過10種，至今有關這一科魚類的人工繁殖資料依然相當稀少。根據海生館調查截至2023年，台灣已成功完成至少43種珊瑚礁魚類的人工繁殖與魚苗培育，顯示出我國在海水魚類的人工繁養殖研發方面，在種類與技術上均居於全球領先地位。

孵化後約6個月的密點少棘胡椒鯛稚魚，因體色鮮豔，也是水族館受歡迎的海水觀賞魚。圖／海生館提供
孵化後約6個月的密點少棘胡椒鯛稚魚，因體色鮮豔，也是水族館受歡迎的海水觀賞魚。圖／海生館提供
密點少棘胡椒鯛為分布在印度-西太平洋珊瑚礁海域，是優質的食用魚、遊釣及觀賞魚類。圖／海生館提供
密點少棘胡椒鯛為分布在印度-西太平洋珊瑚礁海域，是優質的食用魚、遊釣及觀賞魚類。圖／海生館提供
全球首次發表的密點少棘胡椒鯛生活史全紀錄，從孵化的仔魚養成到300天的亞成魚。圖／海生館提供
全球首次發表的密點少棘胡椒鯛生活史全紀錄，從孵化的仔魚養成到300天的亞成魚。圖／海生館提供

成功 珊瑚礁 魚類

延伸閱讀

密點少棘胡椒鯛人工繁殖成功 全球首例將躍國際期刊

網紅蛇丸、胡椒西門町開箱扭蛋 竟爆出駭人意外

海生館開幕要跨兩大關卡？ 中市府：明年3月前試營運

賞魚邊導覽 工研院「我視AI魚缸」沉浸式體驗海洋之美

相關新聞

吳聖宇：去日本要注意瑪莉亞颱風 台中以南今斷續短暫陣雨或雷雨

第5號颱風瑪莉亞今天凌晨於日本南方海面生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇上午指出，輕颱瑪莉亞未來朝向日本以東海面移動，離...

人工繁殖密點少棘胡椒鯛成功 台灣創全球首例完整紀錄

密點少棘胡椒鯛（學名Diagramma pictum）是石鱸科中一種珊瑚礁魚類，雖尚未列入瀕危物種，但隨著環境變遷和過度...

雕塑大師楊英風險在四六事件被捕 政府派人天天盯梢

雕塑大師楊英風藝術大展正在工藝中心台北分館展出，紀錄片《我父英風》也上映中，相互輝映出這位藝術家的不凡。從兩展演中，觀眾雖可看到楊英風小時就隨父母從台灣赴大陸及日本念書、1947年才回台的奇特經歷，但不知的是，他之後因此長年遭政府派人盯梢，還險在1949年四六事件中被捕。

上班小心！4縣市大雷雨轟1小時 中南部9縣市豪大雨特報

上班小心，國家警報響了，南投等4縣市大雷雨轟1小時，中南部9縣市豪大雨特報。

輕颱瑪莉亞生成 吳德榮：更多熱帶擾動發展應持續觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(8日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯...

桃機行李等好久 圖解近1年延誤狀況 機場準點率比一比

審計部最新決算報告顯示，桃機去年5月至今年3月底，航班抵達後末件行李經1小時才運抵行李轉盤數，共8612架次，約占入境航班架次5%，更有31架次延誤4小時以上，導致入境旅客等候時間過長，有待檢討。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。