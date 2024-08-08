人工繁殖密點少棘胡椒鯛成功 台灣創全球首例完整紀錄

密點少棘胡椒鯛（學名Diagramma pictum）是石鱸科中一種珊瑚礁魚類，雖尚未列入瀕危物種，但隨著環境變遷和過度捕撈，野生族群數量正逐漸減少。科學家目前僅了解其成魚型態與生態，對初期生活史知之甚少。國立海洋生物博物館與農業部水產試驗所攜手，完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵、仔稚魚培育與生產，創下全球首次人工繁殖成功完整紀錄，研究成果將於明2025年1月登上國際相關領域排名前25%的學術期刊「水產養殖（Aquaculture）」。

海生館指出，密點少棘胡椒鯛俗稱少棘石鱸、加志或圭志，英文名稱為「painted sweetlips」，最大體長可達100公分，是石鱸科中的一種珊瑚礁魚類。廣泛分布於印度-西太平洋地區，在台灣各地的岩礁與珊瑚礁海域均可見其蹤跡。

這種魚類具重要且高經濟價值，常作為食用、遊釣及觀賞魚種，每公斤價格約300至500元。雖然密點少棘胡椒鯛尚未列入瀕危物種，但隨著全球環境變遷和過度捕撈，其野生族群數量正逐漸減少。根據漁業年報統計，1970至1990年間，全國漁獲量約3000至4000噸，從2000年以來已降至500噸以下，漁業資源顯著下降。

海生館指出，科學家目前僅了解密點少棘胡椒鯛的成魚形態與生態，對其繁殖、產卵以及胚胎和仔稚魚的初期生活史則知之甚少。

海生館「生物繁養殖研究團隊」與水試所的「海水繁養殖研究中心研究團隊」合作，完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵、仔稚魚培育與生產，創下全球首次人工繁殖成功的完整紀錄。研究成果將於2025年1月登上國際學術期刊「水產養殖」。

海生館表示，本研究結合實驗室與現場養殖的專業知識與技術，取得關鍵突破在於運用創新生物學方法，結合形態發生學、水產養殖學及數學建模，模擬自然產卵環境機制，並開發與培育關鍵的初期餌料。這項研究為具極大水產養殖潛力的物種建立精準、科學化養殖的里程碑。

海生館指出，此次突破性成果是全球首次成功完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵，並將魚苗成功培育至稚魚期，為未來石鱸科魚類的人工繁殖商業化量產提供了重要參考。為了增進台灣沿海的漁業資源，水試所去年已進行魚苗放流作業。