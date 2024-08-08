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吳聖宇：去日本要注意瑪莉亞颱風 台中以南今斷續短暫陣雨或雷雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
受低壓帶影響，今明天氣不穩定，台中、彰化以南一整天可能斷斷續續都有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
受低壓帶影響，今明天氣不穩定，台中、彰化以南一整天可能斷斷續續都有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

第5號颱風瑪莉亞今天凌晨於日本南方海面生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇上午指出，輕颱瑪莉亞未來朝向日本以東海面移動，離台灣相當遙遠且不會靠近過來，對台灣天氣並沒有直接影響。前往日本東部民眾需留意未來2-3天瑪莉亞颱風動態，不排除未來路徑有更靠近日本陸地的機會。

吳聖宇說，輕颱瑪莉亞不會直接影響台灣，但跟它相關聯的大範圍低壓帶仍持續延伸到台灣附近，今明兩天受低壓帶影響，天氣不穩定，尤其台中、彰化以南地區，因大環境風向慢慢偏向西南風，水氣偏多，一整天可能斷斷續續都會有些短暫陣雨或雷雨。

吳聖宇指出，白天配合熱力作用，對流發展旺盛，各地山區及局部平地可能出現午後雷雨，台中以南山區雨勢比較大，可能出現局部大雷雨；即使到了夜間，因海陸風環流，嘉義以南沿海地區仍可能持續有對流系統活動，還是有局部大雨出現機會。至於白天溫度偏高，各地高溫預報33-35度，局部單點有機會超過36度以上，沒有下雨的時候依然很悶熱。

周末期間(10-11日)隨低壓帶向東調整，吳聖宇說，對台灣影響減少，但各地山區仍有午後熱對流雷雨，局部單點在熱對流發展時有可能出現短時較大雨勢；因持續吹偏南到西南風，中南部沿海地區夜晚清晨有機會配合海陸風環流出現局部短暫陣雨。溫度還是偏高，各地高溫預報可來到33-35度或以上。

吳聖宇指出，下周天氣仍不太穩定，太平洋高壓呈現弱勢，日本以南到台灣附近仍是大範圍低壓區，其中有可能還會有其他熱帶擾動發展，對台灣天氣是否有影響要再觀察。但即使沒有熱帶擾動影響台灣，午後熱對流較為旺盛的天氣型態還會持續一段時間，預估等到8月下旬，太平洋高壓重新增強後，天氣才會比較穩定。

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