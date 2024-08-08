上班小心！4縣市大雷雨轟1小時 中南部9縣市豪大雨特報

上班小心，國家警報響了，南投等4縣市大雷雨轟1小時，中南部9縣市豪大雨特報。

中央氣象署上午7時針對南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至9時00分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，氣象署針對南投等中南部9縣市發布豪雨或大雨特報。氣象署說，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨：南投縣。大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。影響時間：8日上午。