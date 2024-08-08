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輕颱瑪莉亞生成 吳德榮：更多熱帶擾動發展應持續觀察
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(8日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓已發展成輕颱「瑪莉亞」，朝東北轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台無威脅。
吳德榮說，最新(7日20時)美國模式(GEFS)系集模擬顯示，在台灣東方海面的熱帶擾動無發展，近似滯留後轉向偏東、逐漸遠離。但日本海域大低壓環流型態仍維持，還有更多擾動在其中發展。模式模擬繼續調整，應持續觀察。
吳德榮指出，今、明兩天最高氣溫稍降，仍偏熱；清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動滯留後又向東離開、台灣水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。
今日各地區氣溫為：北部24至35度，中部25至35度，南部25至35度，東部23至35度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六、下周日(10、11日)晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；大氣仍不穩定，午後強對流範圍稍縮小，部分山區及平地受影響，仍有局部大雷雨發生的機率。
吳德榮指出，下周一至周三(12至14日)最高氣溫稍降；台灣水氣再增多，大氣不穩定，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。
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