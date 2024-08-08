桃機行李等太久 審計部促檢討

日前受凱米颱風影響，桃園機場航班大亂，有旅客苦等三小時卻等不到行李，大罵華航地勤，使地勤下跪道歉的衝突，看似偶發事件，但審計部最新決算報告顯示，桃機去年五月至今年三月，航班抵達後末件行李經一小時才運抵行李轉盤數，共八六一二架次，約占入境航班架次百分之五，更有三十一架次達四小時以上，導致入境旅客等候時間過長，有待檢討。

此外，審計部最新決算報告指出，去年桃機每月平均準點率百分之七十五點七一，表現不及日本成田機場的百分之七十八點九八、新加坡樟宜機場百分之七十八點四七，及香港國際機場百分之七十六。

桃機公司分析班機延誤原因前三名，包括來機晚到、飛航管制，以及班機調度。其餘像是地勤作業、場站設施、旅客因素、安全檢查、電腦當機、演習、原廠檢修等因素導致延誤，去年發生比率也比疫情前、二○一九年增加。

旅客：至少要預留兩倍時間

一位旅客表示，去年出國旅遊返台後，在行李轉盤等候行李的時間，確實比較久，所以請家人或朋友接機至少要預留兩倍時間。

旅客的感受與審計部報告相同，因桃園機場公司第一及第二航廈入境航班，去年五月至今年三月，共十六萬九九八九架次，末件行李於航班抵達後一小時以上才運抵行李轉盤者為八六一二架次，其中更有一一五架次達三至四小時、三十一架次達四小時以上。

審計部表示，由於桃園機場公司行李運送作業未臻嚴謹，致行李卸載及入境旅客等候託運行李時間過長，有待偕同航空公司及地勤業者檢討問題癥結。

近1年桃機航班行李延誤統計 製表／生活文教中心

ＩＡＴＡ：等行李應少於廿分鐘

審計部指出，英國機場管理局與國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）皆認為機場營運單位規畫行李提領設施時應考量旅客等候時間，如第一位旅客到達行李提領區後，所有行李須於廿五分鐘內運送至行李提領區供旅客提領，ＩＡＴＡ更提出九成旅客等候行李時間須小於廿分鐘。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋認為，行李延誤對外國旅客帶來的不便比本國旅客更大，甚至可能對初次到訪旅客有負面影響。

桃機員工認為，疫後因應大量出入境旅客，桃機更新許多自動化設備，使旅客入境通關更加快速，因此等候行李時間會較長。