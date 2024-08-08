拚生機 專家：改善職場、增不孕補助

今年是龍年，但生育率完全不見龍年效益。台灣生育率全球第二低，僅次於韓國，去年總生育率僅○點八七人。專家認為，人口紅利消失將影響國家永續發展，但提升生育力須有整合性政策，建立友善生育的職場環境，給予彈性工時、升遷保障，延長產假育嬰假，強化人工生殖補助，打造社會共養，才能讓年輕夫妻想生育。

少子女化讓亞太地區危機四伏，韓國總統尹錫悅曾親上火線，直指韓國已進入「國家人口的緊急事態」，經濟學人智庫去年出版「生育政策與實踐：亞太地區工具包」，集結各國提升生育率的政策，建議生育率提升政策因地制宜。

據統計，去年台灣女性平均生育年齡卅二點四四歲，較十年前增加一點○八歲，晚婚晚生嚴重影響人口結構。日前台灣生殖醫學會與聯合報健康事業部共同舉辦「台灣生育力智庫專家會議」，各界專家針對職場政策、人工生殖兩大面向，提出「少子女化對策建言」，呼籲中央、地方政府與企業合作，讓「不想生的願意生、不能生的可以生」。

三高三低 生育充滿負能量

經濟學人智庫代表Emily Tiemann以預錄影片參與會議，她指出，台灣屬都市化程度高、初婚年齡晚、女性勞動參與率高、所得高、生育率卻極低的國家，應首重減緩生育率下降速度，工具包中提供的建議是改善陪產假及留職制度等職場政策、提供人工生殖補助與可近性、普及托育服務、提供租稅優惠等。

台大社會工作學系名譽教授王麗容指出，研究認為性別平等程度愈高，生育力也高，但台灣反而出現三高三低現象，初婚年齡高、首胎年齡高、不孕機會高，及生育期望值低、對婚姻關係信心低、經濟安全感低，加上職場不友善，讓生育充滿負能量。

與會專家皆認為，資源應投放在具提升生育率實證的政策。歐洲商會人力資源委員會共同主席許修豪及王麗容都指出，政府須提出整合性生育政策，首重彈性工時、升遷保障、人工生殖補助。

王麗容認為，目前育嬰留停前半年只能領八成勞保薪資，政府應補足全薪，甚至加碼；參考國外將育嬰假改為親職假，請假期間從現今孩子三歲前拉長到七歲，讓父母可自由調配。許修豪建議，政府開放育兒外籍家事工作者政策，並跨部會提出整合性獎勵政策，例如減稅、友善企業認證等；企業也應將友善職場納入ESG永續發展計畫。

人工生殖 企業地方應補助

台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈指出，高齡想孕產者除了有身心壓力，還須用藥及做人工生殖，好不容易懷孕後也是高危險妊娠，真的拿命在拚，應盡量減少生育障礙。

台灣生殖醫學會理事長陳美州表示，研究證實，提高人工生殖補助與可近性，有助於增加總生育率；除中央政府須持續增加補助外，地方政府與企業也應共同補助，幫助民眾及早治療、受孕成功。

國健署副署長魏璽倫指出，國健署一一○年七月擴大試管嬰兒補助方案，一般民眾首次申請可補助十萬元，再次申請為六萬元，次數則依妻子年齡而不同；國健署也製作「人生大事旅行手札」，鼓勵及早將生育納入人生規畫，以適齡婚育，若不孕也應儘早治療；但不鼓勵自願、非出於疾病需求的社會性凍卵，這反而延後生育計畫，且凍卵涉及麻醉、手術等安全問題，不希望濫用。