降人工生殖負擔 澳洲生育率增5%

台灣民眾晚婚晚生，不孕症盛行率為一成至一成五，國外研究指出，加強治療可近性，提供補助，有助於提升生育率。衛福部國健署統計，擴大試管嬰兒補助方案實施三年，共花費五十七億餘元，幫助一萬多對夫妻產下兩萬多名嬰兒，效果顯著。

台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈表示，台灣民眾平均卅二歲結婚，延後生育年齡，影響孕產婦安全及生育後續胎數的可能。國內調查顯示，經濟能力最常影響不孕症治療，試管嬰兒治療補助方案增加四成六的人願意接受治療，四成七可能因此更早治療。

國際生殖學會聯合會今年最新共識指出，生殖醫療照護可緩解總生育率下降，帶來的經濟利益超過治療成本；各國研究也發現，一名試管嬰兒一生中所產出的稅收至少為投入資金的五到八倍。

另一報告顯示，降低人工生殖治療財務負擔與提升總生育率呈正相關，如澳洲補助人工生殖後，民眾自費負擔降至可支配所得百分之六，總生育率提升百分之五；美國無保險的州自費負擔占百分之五十二，總生育率僅上升百分之一點三。

台灣生殖醫學會理事長陳美州建議，台灣可參考澳洲做法，減輕民眾經濟負擔，以及早受孕成功。

國健署統計，一一○年七月擴大試管嬰兒補助三年內，共補助五十七億餘元，產下兩萬多名嬰兒，其中兩百多位為第二胎；妻子以卅五至卅九歲占四成三最多，四十至四十四歲占三成五居次。國健署副署長魏璽倫表示，受術年齡仍高，未來將依方案執行成效、科學實證及先進國家作法，滾動檢討方案。

除了鼓勵民眾適齡婚育外，陳美州說，台灣民眾被診斷為不孕症後，平均延遲三年才進行治療，建議營造友善生育的職場、性別平等的社會與家庭環境，並持續宣導及早治療不孕症，更有機會增加後續生育胎數。