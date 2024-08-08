健保凍漲 專家：終要面對財務危機

衛福部長邱泰源前天接受本報專訪時承諾，二年內不會調升健保費率，對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，新藥、新技術、新醫材問世，全球醫療費用趨勢向上，保證兩年內不漲保費，但三、五年後呢？屆時還得面對費率調漲等抗爭，建議政府與學界積極全民溝通，讓大家均有「醫療費用攀升，保費必須調漲」等正確認知。

此外，衛福部社保司研擬修法，希望明年調高補充保費，改善健保財務。洪子仁表示，精算過後，調升補充保費之後，只能增加五十至八十億元預算，實為杯水車薪，單靠補充保費絕對無法達成點值○點九五目標，盼政府以其他方式開源，並在未來一年提升部分負擔、分級診療等強度，才能抑制醫療利用率，唯有「開源、節流並行」，才有望不調升保費費率，並保障點值每點○點九五元。

「健保費率不調高，近年內一定會遇到財務問題。」洪子仁說，全球新藥、新科技快速發展，若政府不以公務預算撥補健保財務，勢必得調升保費，且三、五年內就會發生；與台灣健保制度類似的韓國，健保費率為百分之六點一七，台灣僅五點一七，費率仍有調漲空間。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，部分臨床醫師認為百億基金經費不足，何況首年僅撥款五十億，如果國內新藥給付與國際指引差距擴大，不僅影響病人參與國際臨床試驗權益與機會，臨床醫師擬定治療計畫也受影響，必須考量病人能否負擔得起昂貴自費藥物。