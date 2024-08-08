醫學繪圖師 醫學、藝術雙刀流

在歷經「醫學」和「藝術」雙重訓練下，台大醫院影像醫學部主治醫師張育瑄遠赴美國，接受學繪圖訓練課程，順利取得證書，日前成為台灣第一位在約翰霍普金斯醫學院完成醫學繪圖師訓練，且回國執業的醫師，昨天起，在台大醫院舉辦作品展。

美國約翰霍普金斯醫學院「醫用藝術部門」成立於一九一一年，為全球最早的醫學繪圖師訓練機構，發展已經超過百年，不過，台灣醫學教育中仍無相關培訓機制，臨床醫師如有醫學圖像需求時，必須向國外購買版權，或找圈內熟悉的繪畫高手代畫。

張育瑄表示，合格醫學繪圖師須接受「醫學」和「藝術」等雙重訓練，跨足二大領域，養成不易；在國外，醫用藝術學系畢業的醫學繪圖師相當吃香。

張育瑄表示，醫學圖像最大特色為以圖片搭配文字說明，內容包括，解釋解剖構造，說明醫療流程，或傳遞公衛知識，且除了人類醫療相關圖像，醫學繪圖師也可繪製動物緊急醫療行為置等，供獸醫參考。

至於繪圖方式，除了手繪，也可使用Photoshop等繪圖軟體，結合3D立體建模、動畫等技術。張育瑄指出，近年來，運用虛擬實境、 混合實境、人工智慧等工具，亦是近年醫學圖像發展趨勢。

張育瑄表示，醫學繪圖師與藝術家不同，前者必須轉譯艱澀難懂的醫學知識，再轉化為易於理解的視覺圖像或影音，其創作品不僅具有藝術價值，更需確保科學準確性，肩負傳遞正確醫學知識的重任。