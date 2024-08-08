住院共享看護 增為109家醫院試辦

住院期間，如想聘用醫院看護，可能面臨「找不到、請不起」等困境，衛福部自八月起擴大「住院整合照護服務試辦計畫」，共一○九家醫院加入，提供五二八七床，由醫院聘請護佐，平均一人照顧四至八人名病人，至於費用部分，由醫院決定，但上限不得超過一○五○元，少部分醫院則免費提供護佐，病家無須出錢。

為減輕住院病患家屬的照顧人力及經濟負擔，衛福部健保署、照護司於一一一年推動「住院整合照護服務試辦計畫」，今年則是第三年試辦，服務對象為入住急性一般病床病人，由醫院依病房特性及疾病嚴重程度，安排適當護佐人力，健保署則補助醫院健保點值，每位病人一天七五○點。

劉林義表示，該試辦計畫於一一一年七月上路，當年編列二七○○萬元，服務四一六七人次。使用服務的住院患者愈來愈多，統計一至五月已服務二點六萬人次，申報金額為一點九億元，而今年共編列五點六億元。

台北榮總去年加入試辦計畫，該院護理部副主任陳淑芬表示，去年十二月至今年六月，於腫瘤科、急診後送病房提供住院整合照護服務，共有一八六七人次參加，不論病人、病人家屬、護理師、護佐等滿意度高達九成以上，今年將再擴及心臟外科。

今年加入計畫的新光醫院副院長洪子仁指出，「住院整合照護服務」可提升住院病人醫療品質，但仍有四大困境亟需突破，例如，護佐人事成本上升、人才招募不易、人才素質提升及管理，以及護佐生活照顧病人時，如果發生意外事件時，責任歸屬問題，這些都需一一克服。

劉林義表示，目前仍試辦期間，並未規範一名護佐照護必須照顧幾名住院患者，從現有數據來看，平均每一人照顧四名患者。至於費用上，僅訂出上限一○五○元，少部分醫院則是免費提供護佐服務。值得注意的是，各醫院開設整合照顧病房科別不同，患者如需此項服務，應請先洽詢各醫院聯繫窗口，瞭解狀況。

劉林義說，希望該筆預算於明年改由公務預算支應，並可提高預算，以便吸引更多護佐投入醫療服務，減輕病人家屬負擔。