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高野山宿坊 體驗坐禪冥想

聯合報／ 本報訊

有行旅將帶領旅人全覽高野山和比叡山兩大佛教聖地，前往高野山寺院群的壇上伽藍、根本大塔、奧之院、金剛峯寺和比叡山的延曆寺東塔、西塔、橫川等巡禮。安排高野山宿坊，體驗晨課和坐禪冥想。兩旅程之一全程安排精進料理，另一旅程的美食饗宴除了精進料理，還安排米其林二星日本料理

有行旅「世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮」，五天四夜旅程，十一月六日至十一月十日（全程精進料理），旅程資訊：https://reurl.cc/GpdveD。十一月十五日至十一月十九日，旅程資訊：https://reurl.cc/A2ga0p

兩行程皆有一對一說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3517

世界遺產 佛教 日本料理

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