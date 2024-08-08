專家：地勤缺人 用智慧化設施彌補

對於旅客於桃機等候行李過久，每月平均準點率又不及亞洲鄰近機場，審計部指出，地勤作業致班機延誤甚至增加百分之十點八三，要求桃園機場公司強化與飛航管制、航空公司等相關單位協同合作，研擬具體改善措施。專家則建議人力難以補足的情況下，可運用智慧化設施彌補。

長榮大學航運管理學系副教授黃泰林指出，在人力難以補足的情況下，可運用智慧化設施彌補，例如日本各機場這幾年引進很多智慧化設施；香港機場也引進無人載運行李車輛；新加坡機場去年試辦電腦自動對接空橋，可縮短一倍時間；疫後相關單位都應該有一定認知，要投入相對以往更多經費來做智慧化設施。

台灣機場地勤產業工會顧問周聖凱表示，疫情期間不少地勤人力轉往其他行業，建議應提升地勤薪資待遇。在人力來不及補足的情況下，也應更新行李輸送相關設備。

桃機公司表示，今年已分別與長榮航空及長榮航勤、星宇航空、中華航空及桃園航勤等單位討論優化入境行李運送流程、分工及相關指標。目前根據現場實際作業，首件行李於十五分內、末件四十至五十分內抵達轉盤為平均可達標準。

但仍有因疫情期間人力不足、異常天候因素、機坪較遠或行李屬散裝模式等特殊情形，以致在轉盤設備運作順暢下，首件及末件行李仍稍有延遲，將持續與航空公司及地勤業者共同努力合作，提供旅客完善服務。

桃機公司也說，亞太地區機場受勞動力不足、人力素質熟悉度降低、極端氣候影響等，致使航班運作尚未恢復至疫情前水準。過去一年，桃園機場每月平均準點率與香港機場、新加坡機場、東京成田機場皆位於百分之七十至八十區間。各機場往來航線在疫後大量回復的航班，也讓各機場在航班準點率都面對同樣的挑戰，必須不斷檢討精進。