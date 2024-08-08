遭指行李等候時間較長 桃機：異常航班約4%

根據審計部112年決算報告，桃園國際機場公司行李等候較長，有待檢討。桃機公司說，去年5月至今年3月，行李運送異常航班約占4%，已與航空公司、地勤公司討論優化行李運送流程。

桃機公司今晚發布新聞稿，根據現場實際作業，首件行李於15分內、末件於40至50分內抵達轉盤，為平均可達的標準；不過，仍有因疫情期間人力不足、異常天候因素（如雷雨警報颱風等）、機坪較遠或行李屬散裝模式等特殊情形，在轉盤設備運作順暢下，首件及末件行李仍稍有延遲現象。

桃機公司統計，2023年5月至2024年3月，桃機起降航班為20萬6261架次，行李運送異常航班約占4%。

機場公司說，COVID-19疫情結束後，全球航空產業復甦力道強勁，台灣自2022年10月解封後，入出境人次大幅成長，2023年桃園國際機場全年的旅客運量從2022年的350萬人次迅速恢復至3000萬人次，航班總數為20萬1771架次。為提供旅客更加優質的服務，所有航空業界相關單位無不卯足全力增補人力並加強教育訓練。

機場公司說，除積極於航廈內設置自助行李託運設備外，也推出激勵方案提升航空公司使用率。今年6月26日、7月16日、7月29日分別與長榮航空及長榮航勤、星宇航空、中華航空及桃園航勤等單位討論優化入境行李運送流程、分工及相關指標。