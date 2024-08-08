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健康你我他／假醫師騙盤纏 三年後落網了

聯合報／ 余薇（北市北投）
被冒牌醫師騙錢，3年後，在聯合報地方版看到：「高雄醫師」信義區騙盤纏，自稱張xx的騙徒，因多位受騙者指認落網。我想因為我的善良好騙，讓他食髓知味。圖／余薇提供
被冒牌醫師騙錢，3年後，在聯合報地方版看到：「高雄醫師」信義區騙盤纏，自稱張xx的騙徒，因多位受騙者指認落網。我想因為我的善良好騙，讓他食髓知味。圖／余薇提供

我主動向前為他指路，看他放下手機一臉徬徨無助，他說：「我是高醫婦產科張xx醫師，來陽明開會，手提袋掉在計程車上，身上只剩300元，也連絡不上朋友，已向警廣求助，一直未得到回應…。」

這是16年前的事，當年先生要從台北南調高雄，同行又同科，心想以後會常碰面，看年齡相仿，忠厚誠懇的外表，很難不讓我同理他的困境。

當時我出來散步，只帶了零錢包，將僅有的1000元給他，他說機票2200元，因母親家在附近，他隨我進入社區，又聽到他說飯店還沒退房4200元未付，於是我向母親借了5500元給他，委婉地請他給張名片，並告知先生再兩天就要去高雄就任新職，他卻說名片連同皮夾一起掉在車上。

走出社區，他攔了計程車快速上車，沒有道謝、道別，允諾盡速還錢。看到他臉色有點驚慌、額頭冒汗，我心往下沉。

回家上高醫網站，當然沒有張xx醫師；去電飯店，也沒有剛來退房的張xx先生。兒子安慰說，在當時情境，他也會和我做一樣的事，先生不敢罵我笨，只說就當花6500元上一堂防騙術，外加實習，還送他台北兩天一夜「機加酒」自由行。

3年後，在聯合報台北地方版看到：「高雄醫師」信義區騙盤纏，自稱張xx的騙徒，因多位受騙者指認落網。我想始作俑者是我，因為我的善良好騙，讓他食髓知味。

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