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假牙清潔錯誤 嚴重者導致吸入性肺炎

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
用假牙清潔錠清潔假牙，要留意避免浸泡在熱水中，也不宜使用漱口水替代。圖／123RF
用假牙清潔錠清潔假牙，要留意避免浸泡在熱水中，也不宜使用漱口水替代。圖／123RF

假牙是不少銀髮族生活不可或缺的東西，但對健康和抵抗力逐漸走下坡的長輩而言，更應該強化口腔的清潔工作。專家提醒，假牙清潔方式錯誤，除口腔異味外，嚴重更可能導致吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等，必須定期使用假牙清潔錠等產品清潔，要留意避免浸泡在熱水中，也不宜使用漱口水替代，更不能把清潔錠放在口中。

假牙清潔錠屬於第一等級醫療器材，是藉由發泡作用除去假牙表面齒垢及牙菌斑，並能消除異味。衛福部食藥署醫療器材及化妝品組代理科長黃孟萍說，假牙清潔錠可能含有過硫酸鹽成分，雖能幫助清潔及漂白假牙，也可能造成過敏反應，如使用假牙後出現刺激感、疹子、蕁麻疹、牙齦變軟、呼吸問題、低血壓等症狀，應移除並盡速諮詢醫師。

陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫表示，台灣明年將進入超高齡社會，每5人中就會有1名長者，預估假牙使用人口也會上升，但不是「沒有牙齒就不用刷牙」，刷牙可以清除口腔的黏膜、舌頭或軟硬顎的細菌。

許明倫提醒，配戴假牙的長者，若使用假牙清潔錠清潔，因可能含有強氧化劑，不可放入口中咀嚼、漱口或吞食，否則可能造成過敏反應或其他不適症狀；清潔頻率方面，至少一周一次，也可以天天使用，在睡前取出假牙清潔後，再放入有假牙清潔劑水中，以淹過假牙方式浸泡約5分鐘，再以清水沖1至2分鐘，再浸泡於水中、隔天再戴。

許明倫說，假牙清潔時，一定要把假牙從口腔內取出，不能直接放在嘴巴裡用牙刷刷，大部分牙膏含有矽酸鹽，會讓假牙產生肉眼看不見的摩擦痕跡，反而更容易藏汙納垢，尤其是細菌或牙菌斑的堆積，假牙的組織面則最容易藏汙納垢，有些人因為清潔不確實，導致菜渣累積，不僅味道不好，還可能滋生細菌，引發吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等疾病。

假牙 肺炎 過敏反應

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