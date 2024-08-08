台股三溫暖股民焦慮 2招舒緩情緒

近期台股震盪，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，讓不少投資客焦慮不安。諮商心理師公會全國聯合會秘書長黃柔嘉指出，民眾不要在情緒極端或是沮喪時做出重大決定，否則會有負面效應，並提供兩種放鬆方式，更要記得向外求助。

黃柔嘉表示，看到股市等數字劇烈波動時，股民應該先拋開負面想法，不要在沮喪或是有極端情緒的時候，急著做出重大決策，否則可能會有負面效應，因為大腦受到情緒影響，容易做出平常不會做的決定，應該先讓大腦放鬆跟穩定。

如何穩定情緒？黃柔嘉說，可以透過「腹式呼吸法」或是「身體掃描法」放鬆。在身體放鬆後，大腦的思緒會較為清楚，就可以開始思考手邊有什麼事情可以著手。

1.腹式呼吸法：可以坐著或躺著將兩手放置於肚臍上方，吸氣時從鼻子吸氣，吐氣時由嘴巴吐氣，吸氣約4秒，中間閉氣約2秒，慢慢吐氣約7秒鐘，能讓我們感到放鬆、安定神經。

2.身體掃描法：透過想像，焦慮時把自己的身體想像成掃描儀器，不管是站著、坐著還是其他姿勢，把關注力放在頭部、喉嚨、胸部，一路往下感知到腳底，覺察身體是否有緊繃或是焦慮，在過程中身體可以獲得慢慢的舒緩。

黃柔嘉表示，股票投資者多有著希望累積財富的目標，但這並非一蹴可幾，等到身體放鬆後開始思考有什麼事情可以執行，例如搜集分機市場資訊，或是諮詢相關專業人士的建議。從比較小的事情開始著手，而非根據情緒做決定，同時也可以跟親近的家人、朋友討論，或是股市前輩請教抒發等。

黃柔嘉提醒，金錢的波動容易引發負面情緒，甚至會有輕生的想法，遇到負面狀況時，可以多跟親友聯繫，避免覺得自己孤立面對。