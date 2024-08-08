退休力／園藝打開五感體驗 失智、獨居者獲療癒

「這花，要送給老婆。」患有失智症的林先生，雙手微顫地插著花，喃喃自語的抬頭尋找，已在記憶中模糊的身影，在他身後站著的則是早已淚流滿面的妻子。園藝治療師劉雨青看著這感人的一幕，內心深受觸動，她說，「園藝治療不僅是簡單手作活動，更是深入心靈的治療過程，透過植物的五感體驗，能幫助大眾釋放內心的情感。」

園藝治療 打開受刑人心扉

劉雨青的母親原是特教老師，阿姨黃盛璘是台灣園藝輔助治療協會創會理事長，後來兩人一起從事園藝治療。她從小耳濡目染下，在28歲那年，母親和阿姨受邀至法務部矯正署台北監獄，為40名受刑人進行園藝治療課程，「看到母親讓這些受刑人製作艾草蚊香，讓我意識到是否有可能透過園藝治療，去轉變這些受刑人？甚至觸動他們內心的脆弱面。」

而受刑人在課程中，逐漸打開心扉，在課程結束後，在宣紙上寫下「放我出去、不要再犯錯」等話語，這些文字讓劉雨青明白，園藝治療不僅只是手作活動，更能幫助人們抒發情緒，找回內心的平靜，從那時起，她決心成為一名園藝治療師。

在台灣，園藝治療的發展，受到921大地震和新冠疫情等社會事件的影響，這些集體性的創傷，使人們更加渴望從自然中尋求慰藉。劉雨青認為，植物有一種神奇的力量，可以觸動內心最深處的情感，即便是那些已經被時間和病痛磨滅的記憶。

園藝治療課程可以照顧失智症患者、身心障礙或家庭照顧者。劉雨青強調，每個群體都有其獨特的需求，她會運用植物作為媒介，設計各式教案。

「園藝治療是融合生理、心理和輔助主流醫療不足的綜合性療法。」劉雨青說，尤其植物的生長周期較為緩慢，在照顧與植物互動的同時，能夠沉澱自己的情緒，將植物與土地及社會重新連結，這是一場「溫柔的社會運動」。

聞芙蓉味 她開始與人交流

劉雨青曾為萬華老人中心的長者設計一系列園藝活動，其中一位學識淵博的80歲獨居長者，為自己取名為「青松」，經常獨自在讀報，在參加8周課程後，開始與其他長輩建立起互動，甚至在共餐時也不再孤單；也有罹患失智症的阿姨，聞到芙蓉味道後，開始用台語與其他人交流，原來是五感體驗中的嗅覺刺激，讓她回憶起過往記憶。

她也曾在家庭照顧者團體裡帶領插花活動，讓學員以花材來代表家庭成員，表達內心想法時盡情落淚，劉雨青指出，這些家庭照顧者平常有許多壓力源，看見他們在課程中釋放壓力、表達情感，這就是園藝治療的魅力。

聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會，再次攜手推出「實(食)用園藝系列」課程，劉雨青設計一系列以居家陽台植物為主題的3堂課程，包括南洋辛香料、紫蘇和蘆薈等保健植物的介紹，以及石蓮花與最受歡迎的多肉盆栽，不僅能提升園藝技能、增加健康知識，還能成為健康的守護者，一舉多得的植栽課程，大家千萬不要錯過。

實(食)用園藝系列

輕鬆打造植感居家生活

日期：

● 8月10日(六)

植物心南向—南洋辛香料

● 8月24日(六)

養顏美容的蘆薈與

健胃解毒的紫蘇

● 8月31日(六)

石蓮花與多肉小森林

時段：下午2時至4時

地點：台北市信義路四段273號4樓

洽詢：02-8692-5588轉5869