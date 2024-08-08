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探遊幸福不丹 許悔之領路

聯合報／ 本報訊

不丹是許多旅人心中一生必遊的快樂國度，高山、原始河流和湖泊，以及數以百計的古蹟、寺廟與古堡，也是「眾神居所的王國」。有行旅特邀詩人許悔之領路，詩人少年起即涉身文學，與佛有緣，他曾經為多位漢傳、藏傳佛教大修行者編輯佛教書籍。旅程將前往辛布的佛祖望、修道院、普納卡的楚克旺耶紀念碑和楚克旺耶寺和帕羅的虎穴寺，旅人將一覽不丹的文化寶藏。旅程安排空靈旅宿「帕羅安縵」、全球知名度假村品牌「六善飯店」、收覽普納卡山谷和莫曲河絕美景色的「普納卡烏瑪」。

有行旅《幸福不丹 眾神居所的王國》9天7夜旅程，11月23日至12月1日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/34NQoM

佛教 許悔之 詩人

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