客人社死現場！店員曝刷載具頻遇「羞羞1幕」：男女老少都看過

不少消費者習慣將發票存入載具，不過掏出手機掃條碼時，可別忘了檢查手機畫面，不然恐會慘遇「 社會性死亡【社會性死亡】簡稱社死，指的是人被社會忽視、孤立或隔離。 現場」！一位店員就在網上抱怨，自己總會在幫客人結帳時，無意間看到害羞畫面：「客人刷載具，手機打開是裸照」，而且這個場景不論在什麼年齡層、性別中都遇到過，甚至有時會「停留在A片之類的」。該貼文曝光後，也吸引一票網友留言討論。

一位網友在Dcard上發文，表示自己目前在飲料店打工，常常在幫客人結帳時遇到一個尷尬的情況。他舉例，某次一位穿著正式的上班族拿出手機要刷載具，結果對方並未將相簿的私藏照關掉，「螢幕一解鎖是相簿，裡面有色色的照片，客人秒速把手機拿回去找載具條碼」，他只能故作鎮定、假裝沒看到，當下有夠尷尬。相同的情景不只上演過一次，也讓原PO無奈怨嘆，自己遇到的客人中「男女老少都看過，有時候畫面是停留在A片之類的」。

貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛留言嗨喊，「體貼點，當做沒看到」、「不是啊，根本不用解鎖不是就能刷載具了嗎？」、「跟客人一起討論，可能就沒那麼尷尬」、「他成功引起你注意了」、「有沒有可能他對你有興趣，是在測試你？」、「這是誘餌訊號」、「如果是我，我會讓他開Airdrop，分享給我再結帳」、「沒事，多麼正常的現象，可以跟客人說品味不賴喔」。

也有許多網友分享自己遇到的「社死現場」，表示「沒事，我曾經做過手機維修業，在客人面前檢測時，不小心點錯打開相簿，全部都蘿莉色圖，當場不敢看客人馬上按返回」、「我之前也遇過，打開Google是看一半的A片，還是狗爬式⋯我和另一個男同事還有客人瞬間尷尬，為了化解尷尬，我只能說『沒關係啦，我看得比你兇』，最後他還是如期來消費」、「曾經遇過一個阿伯拍我們產品有問題的照片，結果他滑到下一張，是他自己的屌照…當下只能裝作沒看到」、「曾經在精品店遇過類似的事，櫃哥幫我拍試戴照，拍完很開心要給我看，下一秒，他的相簿打開都是⋯⋯的照片，櫃哥面不改色按下返回，繼續他的專業介紹，配上他帥氣的臉蛋、一身西裝筆挺與高貴的裝潢，太經典了」。