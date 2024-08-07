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馬公港優化設實體圍網分流人車 8號碼頭也開放臨停

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大客車停在8號碼頭後線停車處。圖／交通部航港局提供
大客車停在8號碼頭後線停車處。圖／交通部航港局提供

為提升澎湖馬公港旅客服務品質，馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施，以及馬公港大樓客運服務設施，進行優化港埠設施工程，管控已通關旅客及市區觀光大客車的分流動線，另外，馬公港8號碼頭也開放大客車臨停，以有效達到港區乾檢管控目的，兼顧治安及地方觀光。

航港局表示，因適逢旅遊旺季，搭船人潮眾多，為落實馬公港區制安檢並兼顧友善港區周邊天后宮、中央老街等市區觀光大客車停車的需求，今天與高雄港務分公司會同澎湖縣地方檢察署、澎湖縣政府、澎湖縣遊覽車商業同業公會、港警中隊，現勘馬公港內通關動線新方案布置。

港務公司指出，將在港區登船廊道及第5、6號碼頭岸際設置實體圍網，除可管控已通關旅客分流至各搭船的碼頭外，並區隔客車停車於該等阻隔設施外，也能確保己通關的旅客及市區觀光大客車，各安置於所布劃的區分動線內。

航港局指出，為落實安檢馬公港8號碼頭後線場地僅限未載客的空車臨停，在9號碼頭進入港區時，應依法配合接受保全上車進行查驗後放行，並依序停放於停車格內，不得妨礙澎湖輪通關作業；臨停期間，駕駛需留守於車內直至駛離港區，以確保停於港區的大客車倘遇緊急狀況可隨時應處，以有效達到港區安檢管控目的，兼顧治安及發展地方觀光，共創雙贏作為。

通關旅客與大客車停車動線實體隔離情形。圖／交通部航港局提供
通關旅客與大客車停車動線實體隔離情形。圖／交通部航港局提供

澎湖縣 碼頭 馬公

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