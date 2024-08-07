洗衣飄霉味...她清洗衣機嚇傻全是髒汙 網激推2招秒乾淨

正確的清潔洗衣機是許多人必知的課題！一名女網友在Threads上發文表示，最近衣服洗完隱約聞得到霉味，因此買了一款洗衣槽專用清潔劑，清洗完後一看嚇傻，跑出一堆像紫菜片的髒汙，這才驚覺洗衣機真的要定期清洗啊！

該貼文吸引近4000人按讚，並對此議論紛紛，「想問這些紫菜要怎麼弄出來？」、「妳是不是洗衣機用完都把蓋子蓋著？」、「想問用了多久沒清才這樣」、「我上次也是在租屋處的洗衣機洗出一堆髒東西...」、「妳洗的是蟑螂窩吧？」、「清出來的這些（髒汙）怎麼處理？」、「想請問是直接倒在洗衣槽？還是倒在洗衣粉的小盒子？」、「我都用網子在還有水的時候撈掉」。

有網友感謝原PO推薦的清潔劑，「哇！感謝推薦，我也要去買來用看看」、「我也都買這個，好用！」、「哇！立刻手刀去買」，但也有網友認為此款清潔劑並不實用，「有人說粉劑的（清潔劑）會卡在軸心附近，對機器不好」。

有內行人分享可以使用過碳酸鈉清潔洗衣機，「清洗衣槽也可以用過碳酸鈉，很便宜又大包，洗衣服汙漬、磁磚、洗衣槽都可以」、「用過碳酸鈉也可以，在蝦皮買很便宜，一罐可以用很久，而且不只可以清洗衣機，廚房處理一些油汙、消毒抹布我都會用過碳酸鈉」。

其他網友則認為可以請專人處理與保養，「這個程度其實是建議請專人來洗會比較到位，洗衣機內桶很難靠自己洗到最乾淨」、「建議妳請人拆機器清洗，大概拆了更誇張噁心，這個粉是日常保養而已」、「用好幾年的洗衣機用這個完全沒用，垢會超多超厚，叫專門清洗的拆下來就知道了」。