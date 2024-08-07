快訊

「從沒想過是他！」指賀錦麗挑華茲搭檔是驚人選擇 川普：我超激動

奧運桌球／簡彤娟打出好球仍輸王曼昱 中華女團8強止步

市場繼續反攻！美股那斯達克早盤漲2% 台積電ADR猛漲4%

洗衣飄霉味...她清洗衣機嚇傻全是髒汙 網激推2招秒乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Threads上發文表示，最近總覺得衣服洗完隱約聞得到霉味，因此買了一款洗衣槽專用清潔劑，清洗完後一看嚇傻。示意圖／Ingimage
一名女網友在Threads上發文表示，最近總覺得衣服洗完隱約聞得到霉味，因此買了一款洗衣槽專用清潔劑，清洗完後一看嚇傻。示意圖／Ingimage

正確的清潔洗衣機是許多人必知的課題！一名女網友在Threads發文表示，最近衣服洗完隱約聞得到霉味，因此買了一款洗衣槽專用清潔劑，清洗完後一看嚇傻，跑出一堆像紫菜片的髒汙，這才驚覺洗衣機真的要定期清洗啊！

該貼文吸引近4000人按讚，並對此議論紛紛，「想問這些紫菜要怎麼弄出來？」、「妳是不是洗衣機用完都把蓋子蓋著？」、「想問用了多久沒清才這樣」、「我上次也是在租屋處的洗衣機洗出一堆髒東西...」、「妳洗的是蟑螂窩吧？」、「清出來的這些（髒汙）怎麼處理？」、「想請問是直接倒在洗衣槽？還是倒在洗衣粉的小盒子？」、「我都用網子在還有水的時候撈掉」。

有網友感謝原PO推薦的清潔劑，「哇！感謝推薦，我也要去買來用看看」、「我也都買這個，好用！」、「哇！立刻手刀去買」，但也有網友認為此款清潔劑並不實用，「有人說粉劑的（清潔劑）會卡在軸心附近，對機器不好」。

有內行人分享可以使用過碳酸鈉清潔洗衣機，「清洗衣槽也可以用過碳酸鈉，很便宜又大包，洗衣服汙漬、磁磚、洗衣槽都可以」、「用過碳酸鈉也可以，在蝦皮買很便宜，一罐可以用很久，而且不只可以清洗衣機，廚房處理一些油汙、消毒抹布我都會用過碳酸鈉」。

其他網友則認為可以請專人處理與保養，「這個程度其實是建議請專人來洗會比較到位，洗衣機內桶很難靠自己洗到最乾淨」、「建議妳請人拆機器清洗，大概拆了更誇張噁心，這個粉是日常保養而已」、「用好幾年的洗衣機用這個完全沒用，垢會超多超厚，叫專門清洗的拆下來就知道了」。

Threads 廚房 污漬 洗衣機

相關新聞

高雄眼鏡男爬進冷藏櫃自標價「萬元」 狂扭畫面曝光好市多震怒

高雄上月才剛發生屁孩躲進超商冷凍櫃，業者報警後逮到屁孩送辦，今天又有一名男子，逛到好市多乳品區時，爬進冷藏櫃嬉戲，還用手...

洗衣飄霉味...她清洗衣機嚇傻全是髒汙 網激推2招秒乾淨

正確的清潔洗衣機是許多人必知的課題！一名女網友在Threads上發文表示，最近總覺得衣服洗完隱約聞得到霉味，因此買了一款洗衣槽專用清潔劑，清洗完後一看嚇傻。

客人社死現場！店員曝刷載具頻遇「羞羞1幕」：男女老少都看過

不少消費者習慣將發票存入載具，不過掏出手機掃條碼時，可別忘了檢查手機畫面，不然恐會慘遇「社死現場」！一位店員就在網上抱怨，自己總會在幫客人結帳時，無意間看到害羞畫面…

今適逢立秋 中醫籲晚餐時間避開「這項國民小吃」

晚餐時間到了！今天適逢24節氣的立秋，漸漸轉往乾燥涼爽的秋天，中醫師指出，對呼吸道、皮膚的挑戰極大，秋季主導的主要病機是...

馬公港優化設實體圍網分流人車 8號碼頭也開放臨停

為提升澎湖馬公港旅客服務品質，馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施，以及馬公港大樓客運服務設施，進行優...

英仙座流星雨極大期時間曝光 最高每小時流星量近100顆

2024年8月10日為農曆7月初7，是民間習俗中的「七夕」，因跟民間流傳的牛郎織女情愛故事有關，因此也被國人視為「情人節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。