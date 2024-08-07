密點少棘胡椒鯛人工繁殖成功 全球首例將躍國際期刊

國立海洋生物博物館與農業部水產試驗所攜手合作，完成高經濟價值魚種密點少棘胡椒鯛培育與生產，創全球首例人工繁殖成功完整紀錄，研究成果將躍國際期刊Aquaculture。

密點少棘胡椒鯛廣泛分布於印度－西太平洋地區，在台灣各地岩礁與珊瑚礁海域均可見其蹤跡，具有重要且高經濟價值，常作為食用、遊釣及觀賞魚種，每公斤價格約為新台幣300至500元，雖未列瀕危物種，但根據漁業統計年報，1970至1990年間，全國漁獲量約為3000至4000噸，但自2000年以來已降至500噸以下，漁業資源顯著下降。

海生館今天發布新聞稿指出，生物繁養殖研究團隊與水試所海水繁養殖研究中心研究團隊合作，成功完成密點少棘胡椒鯛的自然產卵、仔稚魚培育與生產，創下全球首次人工繁殖成功完整紀錄，研究成果將於明年1月登上國際相關領域排名前25%的學術期刊Aquaculture（水產養殖）。

海生館指出，全世界共有137種石鱸科魚類，但能成功人工繁殖種類不超過10種，至今有關這科魚類人工繁殖資料依然相當稀少；水試所在1997年透過人工授精成功繁殖了花尾胡椒鯛、海生館在2012年也曾詳細報導條斑胡椒鯛在人工環境下自然產卵資訊，及仔稚魚發育和攝餌實驗結果；今年密點少棘胡椒鯛的人工繁殖，又新增了1項紀錄。

海生館最新統計調查，截至2023年，台灣已成功完成了至少43種珊瑚礁魚類人工繁殖與魚苗培育，顯示出台灣在海水魚類人工繁養殖研發方面，在種類與技術上，均居全球領先地位。

海生館提及，此次突破性成果是全球首次成功完成密點少棘胡椒鯛自然產卵，並將魚苗成功培育至稚魚期，為未來石鱸科魚類人工繁殖商業化量產提供重要參考，也為增進台灣沿海漁業資源，水試所去年已進行魚苗放流作業。