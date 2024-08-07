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今適逢立秋 中醫籲晚餐時間避開「這項國民小吃」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「立秋」要避免容易上火、辛香料過重的料理如鹹酥雞、蔥薑蒜類等。示意圖。聯合報系資料照
「立秋」要避免容易上火、辛香料過重的料理如鹹酥雞、蔥薑蒜類等。示意圖。聯合報系資料照

晚餐時間到了！今天適逢24節氣立秋，漸漸轉往乾燥涼爽的秋天，中醫師指出，對呼吸道、皮膚的挑戰極大，秋季主導的主要病機是外感六淫中的「燥」，容易侵襲口鼻、咽喉、皮膚等部位，產生咳嗽、喉嚨發癢、異物感、皮膚乾等症狀，在新冠後遺症、過敏等族群更為常見，這類患者的食療建議選擇蓮藕、水梨、木耳、山藥等養陰食物，避免鹹酥雞、蔥薑蒜類等辛香料過重的料理。

開業中醫師周宗翰說，「立秋」是秋季的第一個節氣，從酷熱難耐的夏季，漸漸轉往乾燥涼爽的秋天在這樣過渡的季節，夏季的暑濕和秋天的秋燥兼雜，早晚高溫外，日夜溫差又大，對呼吸道、皮膚的挑戰極大，傳統上在秋季養生首重養肺。

周宗翰指出，秋季主導的主要病機是外感六淫中的「燥」，又名秋燥，容易侵襲如口鼻、咽喉、皮膚，而產生咳嗽、喉嚨發癢、異物感、皮膚乾等症狀，這些症狀又在新冠後遺症、呼吸道病毒感染後遺症、過敏、慢性咽喉炎的患者身上更為常見。

在病毒感染發炎後，呼吸道會處在水分流失、耗傷津液的狀態，周宗翰表示，如果沒有休息調養至完全康復，容易因為節氣的影響而復發、加重原有的症狀，建議這類患者在食療上，可選擇百合、白蘿蔔、蓮藕、水梨、木耳、山藥等養陰的食物，並避免容易上火、辛香料過重的料理如鹹酥雞、蔥薑蒜類等，才能康復得更完整。

周宗翰也推薦立秋保養茶飲「百合麥冬杏仁茶」，材料為百合10克、麥門冬15克、杏仁3克，將上述藥材洗淨，加入1000毫升的水，煮滾後放涼即可飲用，有助緩解各式秋日節氣誘發的呼吸道症狀，並稍緩解秋季易有的憂鬱，對青春成長期中的少年則有輔助成長的作用。

中醫 患者 立秋 節氣

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