台中新增1例M痘確診 暑假又值七夕社交雙重警報
暑假加上七夕情人節將至，社交活動頻率增加。台中市衛生局今天公布新增1例M痘確診，為30多歲男性因會陰部有毛囊炎，出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍等症狀，呼籲民眾儘快接種2劑疫苗。
依據疾病管制署統計資料，今年截至8月6日，全國共有33例M痘（Mpox）確定病例。台中市衛生局今天發布新聞稿，8月5日接獲疾管署通知新增1例M痘確診，為台中市第3例確診病例。經調查，確診個案為30多歲男子，7月下旬因會陰部有毛囊炎且發燒、雙側腹股溝腫脹、喉嚨痛、口腔潰瘍等症狀就醫。
醫師評估後採檢，8月5日實驗室檢驗確診陽性，台中市獲報後在24小時內完成疫調並進行衛教。經調查，確診個案僅有接種1劑M痘疫苗紀錄；衛生局再次提醒符合接種條件民眾，儘速接種疫苗，並完成2劑疫苗。
衛生局長曾梓展表示，M痘傳播具局限性，主要傳播途徑為不安全性行為，民眾避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸；如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲儘速就醫。
承辦基地協會外展站的醫師施勝桓表示，M痘病毒仍在社區中傳播，目前仍以男性感染者居多，不過無論男女，如有多重性伴侶或性工作者、在營業場所發生性行為者，建議應接種M痘疫苗；目前觀察接種意願相對偏低，施打第1劑後，有半數未再施打第2劑，無法有完整保護力，高風險接觸猴痘患者後4天內接種，也可產生保護力。
衛生局提醒，正值暑假及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，凡近1年內曾有高風險性行為者、過去曾罹患性病者、性接觸對象有上述任一情形者，台中市有多處合約院所提供公費M痘疫苗接種，完成接種2劑疫苗，保護力可高達9成。
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