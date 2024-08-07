台股震盪大怒神股民心慌慌 諮商心理師曝伴侶投資認知不同可做這事

台股近期股市震盪，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一寫下最大收盤，跌點後，今日再寫下史收盤最高漲點，重回2萬1千點大關。不少股民心慌、焦慮。諮商心理師表示，若是伴侶遇到理財觀念不同，可以回歸到人生對財務的計畫討論，並且避開情緒攻擊字眼，以重新找到共識。

開業諮商所院長、諮商心理師公會全聯會理事羅惠群表示，一般而言因為受到股市衝擊或是財務因素來諮商者較少，比較常見的是家庭間因為理財引起糾紛，例如說有遇到伴侶間對投資風險承擔的理念不同，有的人選擇積極投資，但是伴侶卻想要保守操作；又或是有人希望有閒錢再來操盤，伴侶卻是融資融券。

羅惠群說，伴侶間對於金錢理財的衝突，導致焦慮、緊張、恐慌等狀況，因而尋求諮商，特別是在40至50歲房貸尚未還清之際，或是有新的債務出現時容易發生衝突，導火線會被認為是「就是這筆錢拿來付貸款，早就還清了」。

諮商時，羅惠群說，通常會先協助伴侶回到各自原生家庭對於經濟概念的理解，有些家庭習慣透過儲蓄或是非投機行為取得資本等會影響下一代的金錢觀。再者，討論時會回歸伴侶間的議題，如是否有結婚、是否有小孩，工作及生涯狀況等，希望讓雙方冷靜討論如未來10年方向讓雙方凝聚共識，意識到理財是為了讓老年生活更好，或是準備孩子的費用等。

羅惠群表示，雙方有共識後，不論是積極理財或是穩健理財，才會有共同執行方案，希望帶伴侶回到人生較為長遠的目標，檢視理財意義，並且避開情緒性攻擊字眼，才有理性對話空間。