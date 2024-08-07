瑪莉亞颱風最快今晚生成！山區慎防豪雨 對台影響曝光

明天天氣持續受到低壓帶影響，山區需留意大雨、平地慎防午後雷陣雨。中央氣象署預報員葉致均晚間表示，明天雨量雖減少，山區仍要注意大雨或豪雨，平地慎防午後雷陣雨；颱風部分，目前日本南方海面有熱帶性低氣壓，預計今晚至明天清晨，就會發展成今年第5號颱風瑪莉亞，但對台灣天氣沒有影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於花蓮縣壽豐鄉東華36度，其他地區如花蓮縣、屏東縣、台北市、雲林縣、台東縣、新北市高雄市溪埔、彰化縣等轄內各地都出現35度以上高溫。

今天累積雨量最高位於南投縣國三N238K達77.5毫米，其次為苗栗縣明德76毫米，其他地區如南投縣名間、新竹縣內灣國小、屏東縣舊泰武、苗栗縣卓蘭等地，累積雨量均高達60毫米以上。

葉致均說，目前日本東南方海面有一個熱帶性低氣壓，預計今晚至明天清晨發展成今年第5號颱風瑪莉亞，但未來會在日本東方、東南方一帶活動，對台灣天氣沒有影響；由於大低壓環流型態仍維持，下周可能還有熱帶擾動，氣象署會密切持續觀察。

天氣部分，葉致均表示，未來1周高溫仍約32至35度。明天天氣跟今天類似，上班天西半部、宜蘭有零星降雨，各地主要雨勢發生在午後雷陣雨，但山區要注意局部大雨或豪雨。

周五、六（9、10日）仍受到低壓帶影響，台灣南方水氣較多，中南部降雨機率較高，清晨至上午，受到環境風場影響，沿海及平地雨勢較為明顯，有短延時強降雨機會，午後雷陣雨以山區為主，其他地區則屬於午後雷陣雨天氣型態。

下周日（11日）之後，環境風場轉為西南風，水氣仍多，中南部持續有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區注意午後雷陣雨。