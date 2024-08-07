父女同罹癌住院 父親節前夕女兒吃力告白

一對父女同時罹癌住台東馬偕醫院癌症病房，在父親節前夕，女兒坐輪椅手握癌末父親的手，吃力說出「父親節快樂，爸爸我愛你」，讓父親無比感動。

39歲的王姓女子2年前罹癌住進台東馬偕醫院；未料，79歲的父親也在半年前癌末，同時住進馬偕醫院。

馬偕醫院今天舉辦癌友會，王女的2名姪女送上親手製作的杯墊。2姊妹表示，暑假期間來醫院幫忙照顧姑姑和阿公，姑姑曾經帶她們玩耍，買好吃東西，甚至在她們受傷時幫忙擦藥，所以決定製作漂亮的杯墊給姑姑。

台東馬偕醫院表示，王女感受到孩子的孝心後，也渴望在父親節前夕探望癌末的父親。

向日葵病房（5C癌症病房）特別準備了父親節小花並用輪椅將王女推到父親床前表達祝福。儘管中風和癌症讓她說話變得吃力，但當她握著父親的手說出「父親節快樂，爸爸我愛你」時，令父親無比感動，雖然父女同時罹癌，但他們在愛中互相扶持。

台東馬偕醫院表示，醫護專業團隊透過癌友會等多元化的支持性團體活動，致力在癌症治療過程中，幫助病友及家屬舒解焦慮情緒，提供情感支持與心靈照護。向日葵病房的實體活動將繼續傳遞愛與溫暖，讓每名參與者都能感受到家的溫馨和支持。