凱米颱風重創全台69處省道 今全數搶通開放通行

強烈颱風凱米挾帶強風、豪雨重創各地公路，造成台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台18線阿里山公路等69處災阻，公路局表示，最後1處災阻路段台29線4.5K達卡努瓦路段已於今天上午7時開放通行。

公路局表示，台9線蘇花公路和仁至崇德路段，多處邊坡坍方及土石流災情造成公路阻斷無法通行，包括台9線161.1K至161.3K路段邊坡坍方超過2萬立方公尺、162.7K處邊坡坍方約4千立方公尺、163.3K處邊坡坍方1.2萬立方公尺、164.2至164.5k路段邊坡坍方超過1萬立方公尺，總計約4.6萬立方公尺坍方。

公路局指出，東區養護工程分局長親赴現場指揮搶災，並率隊攀爬至匯德隧道溢淹土石頂部勘查災情，施工團隊累計動員人次407人、車輛163輛及機具142台，已於7月30日傍晚搶通。