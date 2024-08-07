快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風重創全台69處省道 今全數搶通開放通行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台9線蘇花公路匯德隧道通車畫面。圖／公路局提供
台9線蘇花公路匯德隧道通車畫面。圖／公路局提供

強烈颱風凱米挾帶強風、豪雨重創各地公路，造成台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台18線阿里山公路等69處災阻，公路局表示，最後1處災阻路段台29線4.5K達卡努瓦路段已於今天上午7時開放通行。

公路局表示，台9線蘇花公路和仁至崇德路段，多處邊坡坍方及土石流災情造成公路阻斷無法通行，包括台9線161.1K至161.3K路段邊坡坍方超過2萬立方公尺、162.7K處邊坡坍方約4千立方公尺、163.3K處邊坡坍方1.2萬立方公尺、164.2至164.5k路段邊坡坍方超過1萬立方公尺，總計約4.6萬立方公尺坍方。

公路局指出，東區養護工程分局長親赴現場指揮搶災，並率隊攀爬至匯德隧道溢淹土石頂部勘查災情，施工團隊累計動員人次407人、車輛163輛及機具142台，已於7月30日傍晚搶通。

公路局表示，台20線南橫公路明霸克露橋路段嚴重受損阻斷，南區養護工程分局為紓解當地居民基本民生、農產品運輸及緊急醫療需求，於既有鋼便橋下游處構築河床涵管便道，於昨天先行提供當地民眾維生通行，共計66車次經由保全管制通行；最後1處災阻路段台29線4.5K達卡努瓦路段則於今天上午7時開放通行。

台20線南橫公路明霸克露橋河床便道通車畫面。圖／公路局提供
台20線南橫公路明霸克露橋河床便道通車畫面。圖／公路局提供

中橫公路 凱米颱風 蘇花公路 阿里山

延伸閱讀

貨輪擱淺台南沙灘遭塗鴉 船東架圍籬擬就地拆解

巨木大石阻路 北大武山及尾寮山步道暫定9月15日開放

影／信義鄉又爆土石流路斷 13日開專案會議整治問題

安平漁光島颱風過後積水影響觀光 市府承諾最短時間內改善

相關新聞

3分之2個台灣濕答答 16縣市大雨特報下到晚上

午後雷雨範圍擴大，中央氣象署下午16時針對雙北等16縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

苗栗縣台6線8日、台61線12日施工封閉 用路人注意改道

苗栗縣台61線後龍鎮玄寶大橋8月12日上午8點至14日下午6點，台6線公館國小前8月8日晚上9點至9日上午6點，兩路段分...

他罹患口腔癌四期靠爸爸照顧 掛鼻胃管親曝最難復健路

52歲的羅經德過去有吸菸、嚼檳榔習慣，先前口腔中傷口一直癒合不了，檢查後，2年前罹患口腔癌四期，結束手術及治療後，才是辛...

凱米颱風重創全台69處省道 今全數搶通開放通行

強烈颱風凱米挾帶強風、豪雨重創各地公路，造成台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台18線阿里山公路...

夏天來了「吃冷飯」可助減肥？ 營養師：錯誤觀念

夏天來了想減肥？營養師Feibi近日在Instagram分享了一則reels來導正大家一些關於熱量與膳食纖維的錯誤觀念。

三星要哭了！奧運版Galaxy Z Flip6摺疊機遭無情轉賣 運動員「全新未拆」最高賺32萬

這次在巴黎奧運頒獎台上，最常看到的品牌應該就是三星（Samsung）了！三星這次大手筆提供最新摺疊手機Galaxy Z Flip6奧運特別版（Olympic Edition）給1萬7千多名參加巴黎奧運的運動員，沒想到部分運動員不領情三星的贊助活動，將奧運版Galaxy Z Flip刊登在拍賣平台上出售，最高喊價到約台幣32萬6990元，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。