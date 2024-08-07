台灣好行「九份金瓜石」線上路 帶動綠色旅遊
由新北市議員林裔綺爭取，臺北客運965線將於明(8)日起加入台灣好行路線，經交通部觀光署核定為台灣好行965-九份金瓜石線，路線特色在於擴大推廣綠色旅遊風潮，串連五個淡蘭轉換站，前往九份與金瓜石等特色景點站，融合了台灣好行、步道健行、鐵馬單車、鐵道火車等，盼帶動地方的綠色旅遊。
另外配合交通部觀光署活動，該路線將陸續全車隊車身彩繪及12支特色站牌更換，更自9月1日起至2025年8月31日止推行民眾以電子票證搭乘，即可享半價五折優惠，以「台北-九份」全票90元計算，半價優惠只要45元，相當划算。
台北客運協理呂燦亮表示，965台灣好行路線服務班距平日15-30分，假日10-30分，更提供無障礙預約班次，民眾於開行前3小時撥打電話至瑞芳站預約，不過受限於站牌區周邊腹地條件，僅提供輪椅乘客於台灣好行特色站牌上下車，捷運府中站(府中路)、新北板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、中華路北站、捷運北門站、瑞芳火車站、區民廣場、流籠腳、九份派出所、九份老街、金瓜石(黃金播物館)等12站提供無障礙上下車服務。
新北市議員林裔綺表示，為提供給民眾旅遊更完善的大眾運輸系統，爭取台北客運965路線加入台灣好行的行列，不想長途駕車、參加旅行團出遊的旅客，搭乘「台灣好行」旅遊服務是最適合自行規劃行程、輕鬆出遊的好方式，也響應節能減碳的旅遊型態，希望民眾可以多加利用。
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