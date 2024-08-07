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不只新冠！病患確診3病毒相當罕見 醫前所未聞震驚：夭壽恐佈
新冠疫情持續延燒，醫師黃昭勳在臉書粉專「黃昭勳醫生廚廚」發文驚呼，「各位觀眾！CANYOU BELIEVE THIS（你相信嗎）」，他說有一名患者除了確診新冠肺炎外，還感染了A型流感與B型流感，一次感染三種病毒，相當罕見，並呼籲「請各位把口罩戴回去吧...」。
貼文一出，立刻引來不少網友議論，「好毒啊！該吃哪種抗病藥啊？」、「這位的症狀有超嚴重嗎？」、「想知道這位苦主究竟打過哪些疫苗？」、「早日康復，大樂透頭彩是你的了」。其中有網友好奇詢問「是一人確診三種病毒嗎？」對此，黃醫師直言「是的，夭壽恐佈」，也說從未遇過。
有許多網友分享自身曾經感染的經驗與情況，「流感，我之前也是如此」、「戴口罩的習慣從未退去，唯一的A流是在送進ER（急診室）時感染到的」、「我前幾週也中COVID-19，而且似乎還有其他感冒，終於好了」，黃醫師則在底下留言表示，這位病患身體很虛，身體也在發抖。
根據《聯合新聞網》報導，新冠就診上周就高達4萬人次，較前一周下降30%，連4周下降，預計8月下旬脫離流行期。新冠併發症下降但死亡升，上周併發症446例，較前一周下降24%；上周死亡104例，較前一周升16%，最年輕死亡的是一名30多歲男性，有癌症病史，未打XBB疫苗，新冠併發肺炎過世。
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