巨木大石阻路 北大武山及尾寮山步道暫定9月15日開放

北大武山步道及尾寮山步道受日前凱米颱風影響，有巨木大石阻路，災損嚴重，林業署屏東分署今天表示，暫定9月15日再開放，檜谷山莊暫停開放期間，可申請退費。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，北大武山步道及尾寮山步道，因災損較為嚴重，有巨木大石阻路，暫定9月15日再開放。檜谷山莊在暫停開放期間，原已申請繳費民眾，可全額退費。

另外，藤枝國家森林遊樂區受凱米颱風影響，造成園區內多處林木伏倒、步道坍塌，樹海步道因坍塌較為嚴重仍暫停開放外，其餘步道將於明天重新開放。而樹海步道暫停開放，欲行至瞭望台、西施花步道、雲杉步道、柳杉平台遊客，需由秋海棠步道上行前往，再原路往返。因海拔高低落差300公尺，要評估自身體能並穿著便於步行的鞋子及衣物，備妥食物飲水。

林業署屏東分署提及，浸水營步道西段及前段、里龍山步道同樣將於明天重新開放；六義山步道、美濃雙溪樹木園步道則預計於31日開放。