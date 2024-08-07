台灣獲選亞洲最佳休閒旅遊目的地 觀光署推優惠吸客

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》第12屆休閒生活風格獎（Leisure Lifestyle Awards）公布，台灣再度獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，由交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚代表領獎，並表示，此次獲獎反映「TAIWAN– Waves of Wonder」台灣觀光3.0品牌精神，凸顯台灣在全球旅遊業中的卓越地位和吸引力。

第12屆休閒生活風格獎（Leisure Lifestyle Awards）由《Global Traveler》讀者投票選出，旨在表彰世界上最佳的休閒、生活方式、旅遊目的地、商品、服務、旅館、航空公司、機場及郵輪等，調查期間為2023年7月15日至2024年3月8日。

觀光署表示，台灣作為亞洲最佳旅遊休閒目的地，擁有豐富的自然風光、獨特的文化資產和世界級的美食，旅遊景點如台北101、故宮博物院、阿里山等，以及眾多米其林餐廳，邀請世界各地的遊客來台體驗親山、親海、樂環島的樂趣。

林宜錚指出，這一殊榮不僅是對台灣旅遊業的肯定，也是對台灣人民熱情好客的高度讚揚。同樣藉此機會向國際旅客推廣遊台灣金福氣、團客來台獎勵措施、過境半日遊，及鼓勵來台會展順道觀光旅遊補助等優惠措施，將繼續努力，迎接更多的國際遊客來台灣。

很多外國旅客問到，什麼季節到台灣旅遊最合適？觀光署認為，每個季節都有其獨特魅力跟專屬活動，例如「2024台灣仲夏節 Solar Festival in Taiwan」，包括「粽香話龍舟」、「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」5大主題活動，讓旅客在酷暑中也能享受涼爽和樂趣。

觀光署也說，台灣擁有多樣化的美食選擇，是國際友人訪台流連忘返的主要因素之一，2023年公布的米其林指南，台灣共計44家米其林星級餐廳，必比登推薦名單共有139個店家入選，涵蓋台北、台中、台南及高雄，傳統台灣料理到現代融合菜，超過20種料理種類。

此外，觀光署表示，台灣擁有完善的現代化交通系統，包括台灣鐵路、捷運、高鐵和自行車道，國際旅客可輕鬆遊台，觀光署也推出鼓勵國際旅客多項優惠措施，如結合高鐵、捷運及台灣好行景點接駁公車的Taiwan Pass、台灣觀巴2人同行1人免費等，也持續推廣自行車旅遊。