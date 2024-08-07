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身心障礙者口腔照顧困難 北市牙醫師公會捐贈治療設備

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市牙醫師公會理事長周彥儒（前排右三）說，身心障礙者長期臥床且無法移動到固定治療椅接受治療，僅能在床邊進行牙科診療，今天捐贈2台移動式牙科治療台給予台北市創世清寒植物人安養院，希望把愛發揮到無限，「有愛就無礙，就醫無障礙」。記者沈能元／攝影
台北市牙醫師公會理事長周彥儒（前排右三）說，身心障礙者長期臥床且無法移動到固定治療椅接受治療，僅能在床邊進行牙科診療，今天捐贈2台移動式牙科治療台給予台北市創世清寒植物人安養院，希望把愛發揮到無限，「有愛就無礙，就醫無障礙」。記者沈能元／攝影

身心障礙者受限於肢體不便，無法自行照顧口腔，需要牙醫師親自檢查、治療，為促進牙醫師方便醫治，台北市牙醫師公會添購全新2台移動式牙科治療台，今贈與台北市創世清寒植物人安養院。台北市牙醫師公會理事長周彥儒說，身心障礙者長期臥床且無法移動到固定治療椅接受治療，僅能在床邊進行牙科診療，捐贈移動式牙科治療台，希望把愛發揮到無限，就醫無障礙。

周彥儒表示，台北市牙醫師公會長期投入社會公益救助活動，20年來，共捐贈總價值5000萬元，期許透過本次捐贈，呼籲各界對於身心障礙族群就醫的特殊需求，給予更多的重視及關注。衛福部健保署台北業務組組長李純馥表示，民國91年開始進行牙醫特殊醫療服務計畫，針對身心障礙者提供牙科治療服務，以照顧更多身心障礙者。

今天參與捐贈活動、牙醫師公會理事長江錫仁表示，全國約有170個牙醫醫療團、共1300人，照顧身心障礙者口腔健康，據統計，今年第一季已照顧身心障礙者達2000多人，因身心障礙者口腔照顧十分重要，移動式牙科治療台可以進行洗牙等治療，但一台售價約18萬元，若都由牙醫師自行負擔空有困難，呼籲應編列公務預算予以支應。

台北市創世清寒植物人安養院台北院院長邱麗君說，對於台北市牙醫師公會捐贈2台移動式牙科治療台，表達感謝。

北市 牙醫 醫師

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