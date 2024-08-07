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婦人車禍斷了5根肋骨 醫用導航手術讓她不必忍痛1個月

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，面對肋骨骨折，現在有了更好的選擇，不必再忍受漫長的痛苦恢復期。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，面對肋骨骨折，現在有了更好的選擇，不必再忍受漫長的痛苦恢復期。圖／長安醫院提供

1名60歲婦人因車禍，致第2至第6根肋骨骨折合併連枷胸，急診時呼吸困難，全身痛的縮成像蝦子一樣，連翻身都困難。醫師利用「術中移動式電腦斷層3D導航系統（AIRO）」進行肋骨骨折復位手術，成功幫她減少庝痛並加速恢復。

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，檢查發現患者屬於嚴重的多發性肋骨骨折合併連枷胸，不僅造成劇烈疼痛，還可能引發氣血胸、肺部挫傷或是穿刺，影響呼吸及日常活動。

他說，以往肋骨骨折都採保守治療，即服用止痛藥讓它自行癒合，過程通常需要1個月或更長。缺點是疼痛指數常在8分以上，造成只能臥床，連翻身都沒辦法，且呼吸都要弓身，不敢吸飽氣，還可能需再次至急診就診。但現在，會建議開刀，以開放性復位鋼板鋼釘內固定手術，將肋骨結構復原，達到止痛以及恢復呼吸功能。

洪舜奕說，他進行手術時搭配AIRO導航系統精準定位，大大減少術中反覆照射X光的時間，不僅減少了手術風險，也提高了康復速度。手術後隔天，患者的疼痛指數降至2至3分，並開始做呼吸訓練。2、3天後呼吸漸趨正常、疼痛改善，即可正常走動。約一個月後，患者即回歸正常生活，回診時肺部功能測試也恢復良好。

他說，交通事故是肋骨骨折最常見原因，佔60%到70%，因此行車時務必要注意安全。另外，面對肋骨骨折，現在有了更好的選擇，不必再忍受漫長的痛苦恢復期，建議可以與醫師充分討論，選擇最適合的治療方式。

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，面對肋骨骨折，現在有了更好的選擇，不必再忍受漫長的痛苦恢復期。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師洪舜奕說，面對肋骨骨折，現在有了更好的選擇，不必再忍受漫長的痛苦恢復期。圖／長安醫院提供

手術 醫師 骨折

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