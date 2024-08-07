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夏天來了「吃冷飯」可助減肥？ 營養師：錯誤觀念

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天來了想減肥，飯該怎麼吃最好？示意圖／Ingimage
夏天來了想減肥，飯該怎麼吃最好？示意圖／Ingimage

夏天來了想減肥營養師Feibi近日在Instagram分享了一則reels來導正大家一些關於熱量與膳食纖維的錯誤觀念。

一、「冷飯」熱量比較低？

網路上有許多文章提到冷掉的飯內含抗性澱粉，熱量很低，但Feibi表示這其實是一個天大的迷思，抗性澱粉不容易被利用吸收，功能類似膳食纖維，再加上1公克抗性澱粉熱量約2大卡，相較於1公克的碳水化合物是4大卡，熱量少了一半左右，讓許多人以為冷飯熱量也會跟著少一半。

不過Feibi提到研究發現100公克的冷飯大約只會產生1公克的抗性澱粉，所以總體熱量並沒有差別。

二、為什麼建議要選擇未精緻的澱粉？

Feibi指出，主要就是裡面的膳食纖維營養素比較豐富完整，而膳食纖維對於飽足感、腸道健康、疾病預防都是很有幫助的。她補充很多人以為未精緻的澱粉熱量比較低，實際上沒有太大差別，但膳食纖維含量卻差很多。

白飯、糙米／紫米飯、五穀米飯膳食纖維的含量分別是1公克、3.6公克、3.9公克。而一天建議要攝取25～35公克的膳食纖維，所以未精緻澱粉是很重要的膳食纖維來源。

夏天 減肥 營養師

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