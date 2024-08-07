助植物人看牙 北市牙醫師公會捐移動式診療台

行動不便者看牙大不易，口腔衛生不佳可能威脅全身健康。台北市牙醫師公會今天捐市值新台幣18萬元的移動式牙科診療台2台，給創世清寒植物人安養院，打造無障礙牙醫環境。

創世基金會的服務對象，因長期臥床、無法移動至固定診療椅，僅能於床邊進行牙科診療，牙醫師每次皆須自行攜帶繁重的儀器與設備，造成院民口腔治療過程耗時又辛苦。

因此，台北市牙醫師公會理事長周彥儒著手訪尋移動式治療台客製化的可行性，並獲得全體理監事的支持，購置2台市值新台幣18萬元的移動式牙科診療台贈與創世清寒植物人安養院台北院與文山院，打造無障礙牙科就醫環境，並於今天舉辦捐贈儀式。

衛生福利部中央健康保險署北區業務組組長李純馥致詞表示，特殊身障者要張開嘴巴、配合牙醫非常不容易，更難去到一般牙科診所，但口腔健康又非常重要，否則疼痛不僅會影響照顧狀況，若問題沒有得到適當治療，後續也可能發生發炎、感染，甚至影響心臟等器官。

李純馥指出，健保推動特殊身障醫療服務計畫，全台北有37個醫療團、500名醫師參與，每年有約2萬病人透過此管道看牙；然而健保僅提供醫療服務費用，但儀器門檻高，有了好儀器，有助牙醫師進行診療。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁指出，健保署自民國91年開始，推動特殊口腔醫療服務計畫，104年起服務對象擴及到福利機構院民；目前全台共有1300人組成170個醫療團，盼透過善舉與對弱勢族群的友善照顧，展現台灣牙醫人道精神。

創世基金會台北院養院院長邱麗君說明，目前台北院、文山院共有65個植物人住民，都是重度臥床，口腔保健非常需要他人幫助，盼透過此次捐贈，在服務對象的口腔保健上，更上一層樓。

周彥儒表示，台北市牙醫師公會長期投入社會公益救助活動，已經邁向20年，累積捐贈總價值超過5000萬元，受惠範圍普及台灣各角落、各族群，期許各界對於身心障礙族群就醫的特殊需求，給予更多重視與關注，共同努力守護民眾口腔健康。