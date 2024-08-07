保障狩獵文化權 原民會試辦獵槍安全使用訓練課程

原民會主任委員曾智勇Ljaucu·Zingrurrp今天表示，原民會未來將舉辦自製獵槍安全使用訓練課程，保障每名原住民獵人的用槍安全，並期能永續傳承原住民族狩獵文化，達成國家肩負維護原住民族狩獵文化權義務。

原住民族委員會今日於桃園市龜山區華夏飯店會議廳舉辦「原住民族自製獵槍安全使用教育訓練試辦計畫」開幕典禮。

曾智勇說，依據內政部警政署112年1月19日發布之獵槍辦法草案規定，未來族人必須通過原民會獵槍安全使用訓練，方得申請進口自製獵槍。經參考各界及原住民獵人意見，訓練課程包含槍枝訓練共10小時、狩獵基本知識3小時及獵場訓練11小時，已納入野生動物保育之原住民族傳統智慧及現行相關法律知識。

曾智勇表示，目前規畫的獵槍安全使用計畫將進行滾動式修正，以完善及周全未來正式開辦的自製獵槍安全使用教育訓練。