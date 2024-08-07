大雷雨轟炸竹苗2縣市 油羅溪「山區暴雨」國家級警報響

綠豆湯具備清熱解毒功效，多食用可以幫助人體排毒、消暑。知名作家宅女小紅在臉書粉專提問，她外出買東西，發現綠豆有「綠豆子」和「毛綠豆」兩種，故詢問網友差異何在。其中，毛綠豆適合用來煮綠豆湯，綠豆子則可以拿來種豆芽、加工製成綠豆餡。

2024-08-07 12:18