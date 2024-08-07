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大雷雨轟炸竹苗2縣市 油羅溪「山區暴雨」國家級警報響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：苗栗縣、新竹縣，持續時間至下午2時45分。圖／取自氣象署網站
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：苗栗縣、新竹縣，持續時間至下午2時45分。圖／取自氣象署網站

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：苗栗縣、新竹縣，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域：新竹縣竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉，苗栗縣苗栗市、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時48分；新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉山區暴雨，氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

新竹 暴雨 氣象署

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