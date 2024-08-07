大幅縮短手術時間 中醫大新竹附醫成立AI微創脊椎中心

中醫大新竹附醫為提供精準醫療並節省手術時間，已與竹科生醫廠商合作開發電腦導航設備，輔助脊椎手術時更精準下刀，不再需仰賴有輻射的X光設備，同時宣布整合神經外科，骨科，復健科和中醫科，成立AI微創脊椎中心，提供脊椎疾病全方位醫療。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，新開發的脊椎手術電腦導航設備能夠協助精準置釘，同時提供精準醫療並節省手術時間，避免醫師和病人過度暴露在X光輻射下，竹科生醫廠商也正在研發由機器手臂置釘，同時結合AI電腦判讀。

外科部主任黃祥銘說明，過去脊椎手術置釘過程步驟繁雜，需仰賴醫師的臨床經驗，配合X光機輔助才能找到置釘位置，醫師也必須穿上厚重的輻射衣防輻射，耗時多達1到1.5個小時，不過藉由自主開發的高科技導航儀器，未來手術中將能協助醫師更精準找到定位，大幅縮短時間，只須花費半小時即可完成。

黃祥銘比喻，新的脊椎置釘手術技術，就像開車使用導航系統，只要術前透過核磁共振影像，加上術中即時3D影像，讓置釘更精準到達正確位置，同時避免傷到血管和神經，也減少醫師和病患曝露在X光輻射。

陳自諒提到，中醫大新竹附醫自行開發的AI輔助軟體，可提供自動化且精準的腰椎背部肌肉的質量評估。未來AI微創脊椎中心不僅能提供精準神經外科和骨科手術，還能提供復健科、中醫科等各式疼痛治療。

患者若有相關疼痛困擾，只要結合復健科新式疼痛治療，如超音波導引注射或震波治療，或中醫科小針刀、針灸治療，透過中西醫和內、外科醫療資源整合，就能給予適當手術治療。若只需保守治療或是術後有疼痛問題，也可以轉介到合適科別治療，提供整合性治療一條龍服務。