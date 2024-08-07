癌藥基金明年撥款50億 病團憂不足：籲盤點用藥差距

衛福部長邱泰源昨接受本報專訪時提到，將提升政府支付健保經費比率至38%，並於明年編列50億癌藥基金預算，3年內達成賴清德總統承諾的百億癌藥基金。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，病友團體原先預期百億癌藥基金是一次到位，且已有臨床醫師認為，百億已經不足，何況首年僅撥款50億，籲政府盤點國內疾病治療與國際指引的缺口，算出引進符合國際指引新藥所需費用。

受健保制度影響，國內藥物給付考量財務衝擊，與國際治療存在落差。蔡麗娟表示，此情況不僅影響病人參與國際臨床試驗的權益與機會，臨床醫師擬定治療計畫時，也受到影響，必須考量病人能否負擔昂貴的自費藥物，而用藥情況偏離國際指引，也讓國內醫師沒有符合國際指引的治療經驗，不論在國際醫學會議、國內研究發表，均受到極大影響。

蔡麗娟表示，因新藥、新科技研發快速，國際治療指引更新也快，且須多新藥適應症，要求患者必須經過某項治療才能用藥，國內藥物給付情況與國際指引落差愈大，患者愈難以合乎新藥機轉、適應症的方式接受治療。

「癌症新藥基金納入的藥物，應訂出優先順序。」蔡麗娟表示，除目前健保署以暫時性支付要解決的「未完成三期臨床試驗」癌症新藥外，有許多藥物已在國內完成三期臨床試驗，卻因健保考量財務衝擊而無法納入，此類療效明確、符合國際治療指引的癌症新藥，應列為癌症新藥基金優先納入的項目。

「政府應該盤點國內新藥給付情況與國際指引的落差，50億絕對不足以補足缺口。」蔡麗娟表示，病友團體理解公務預算撥補，須視中央財務規畫一併考量，但仍期待政府先盤點國內藥物給付情況，與國際治療指引的差距，若計算後百億經費仍不足，應建立短、中、長期規畫，逐步縮短國內藥物給付與國際指引的距離。

邱泰源提到，要將政府支付健保經費由現行36%提升至38%。對此，蔡麗娟表示，病友團體樂觀其成，但過去在哪些項目可計入政府支付健保經費，存在爭議，例如補助中低收入戶、原民、65歲離島居民等健保費用，健保會認為不應列為政府支付健保經費，盼政府未來與各界對話，凝聚共識。