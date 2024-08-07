郭天信等球員打德州撲克遭懲處 醫：賭博問題行為3特性

中職近期因為球員出入對德州撲克場所，爭議不斷。味全龍隊原所屬球員曾傳昇，涉足非法德州撲克賭場，遭到賭博罪起訴而開除。味全龍及富邦悍將球員包括郭天信、張政禹、曾峻岳等也被祭出罰款、下放二軍、禁賽等懲處。三軍總醫院研究副院長葉啓斌表示，有賭博問題行為者可能有三性特質，包括追求快速感官刺激、難以考慮現實，以及影響生活。

有賭博問題行為者可以觀察三特性。葉啓斌表示．第一，特質可能會不耐煩、追求快速感官刺激滿足，或是具有冒險體質；第二，是在思考時難以考慮現實層面，明知道賭博十賭九輸，還是會偷偷去賭博，甚至用隱藏行為，不讓他人發現。第三，是影響生活，為了賭博，出現蹺班、翹課，或者借錢等做出平常不出現的行為。

要改善賭博問題行為者，葉啓斌說，當事人必須承認自己的問題，再者，可以嘗試「把自己交給別人」。當面臨控制不了自己、一昧尋求刺激的狀況時，很多時候是因為自己已經嘗試很多次，卻都不能改變現況，因此在悔恨中循環，所以可以把控制權交給別人，並找精神或心理專家了解原由。有的人可能是生活無聊找刺激，或是追求快錢致富等，就需要社會資源介入。

葉啓斌指出，賭博問題行為者改善中，還得要防止漏洞，如同酒精成癮者應該避免在酒吧停留，賭博成癮者也應該遠離環境，例如減少網路使用，或是跟賭博相關的人相處等。若是有憂鬱或是衝動控制等問題，也可以透過藥物控制，幫助戒除；也可以透過心理治療協助克服賭博問題行為。

葉啓斌提醒，戒除問題行為並非一朝一夕可以達成，不要因為一次失敗就放棄，身邊的人更要避免唱衰。