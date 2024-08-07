假牙清潔太偷懶恐滿嘴細菌 心肺2大疾病機率增

台灣明年正式邁入超高齡化社會，每5人就有1名長者，可預估假牙使用人口也將上升，如使用錯誤方式清潔假牙，除了口腔異味外，嚴重更可能導致吸入性肺炎、刺激性心臟內膜炎等。

專家提醒，要將假牙取出清潔，同時切記不能將清潔錠等產品放入口中咀嚼，也不能用熱水浸泡，否則可能導致假牙變形，但到底要怎麼清潔與維護假牙才正確呢？

Ｑ1：沒牙齒戴假牙的人還需要刷牙嗎？

Ａ：一定要，陽明交通大學牙醫學院特聘教授許明倫說，因為口腔的黏膜、舌頭或軟硬顎還是會有細菌滋生。

Ｑ2：咀嚼假牙清潔錠後再漱口效果更好？

Ａ：絕對不行！許明倫說，假牙清潔錠可能含有強氧化劑，不可放入口中咀嚼、漱口或吞食，否則可能造成過敏反應或其他不適症狀。

Ｑ3：假牙要多久清潔一次？

Ａ：許明倫表示，至少一周要清潔一次，也可以天天使用，一定要把假牙從口腔內取出，在睡前取出清潔，並在放有清潔錠等產品的水中，以淹過假牙的方式浸泡約5分鐘，之後以清水沖1至2分鐘，再浸泡再水中、隔天再戴。

Ｑ4：擔心直接浸泡不乾淨，先戴著刷牙再拿出來浸泡？

Ａ：許明倫指出，大部分牙膏含有矽酸鹽，會讓假牙產生肉眼看不見的摩擦痕跡，反而更容易藏污納垢，尤其是細菌或牙菌斑的堆積，假牙一定是拿出來清洗，假牙的組織面是最容易藏污納垢的，甚至有些人因為清潔不確實，導致菜渣累積，不僅味道不好，還可能滋生細菌，引發吸入性肺炎與刺激性心臟內膜炎等疾病。

Ｑ5：泡熱水或鹽水效果更好？

Ａ：這其實是常見迷思，許明倫表示，以鹽水來說，鹽分顆粒容易傷害牙齒或假牙，因為其實現在的假牙都很精細，還是不建議這樣使用；熱水則可能會使假牙材料變性或變形、影響清潔效果，使用常溫乾淨的水或冷水浸泡即可。

Ｑ6：假牙清潔產品百百款，粉狀、膏狀或錠狀有差別嗎？

Ａ：許明倫說，這些產品只是用不同形狀或包裝呈現，主要都是用於清潔，幫助分解假牙或口內裝置表面的牙菌斑等，但錠狀產品是使用與攜帶最方便的。

Ｑ：可以用漱口水取代假牙清潔產品嗎？

Ａ：除非身邊臨時沒有適當的假牙清潔產品，可作為應急使用，但不建議長期使用。

Ｑ：不同人的假牙清乾淨後，可以泡在同個杯子裡面嗎？

Ａ：除了清潔的水不能重複使用，也不宜把不同人的假牙泡在同一杯水中，因為每個人的口腔菌種不同，許明倫打趣舉例，「阿公跟阿嬤可以同床睡，但浸泡假牙還是要分開」。

Ｑ7：覺得麻煩都不戴假牙或偶爾戴可以嗎？