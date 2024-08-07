泌尿科專家解男性中年危機 攝護腺癌居十大癌症死因第6

衛福部公布的112年國人十大癌症死因死亡率，攝護腺癌位居第六位，統計死亡人數1815人。攝護腺癌對男性威脅大，但如果早期發現治療，5年存活率可達98%。台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，隨著年齡增長，男性泌尿道感染機會也相對增加，最常見攝護腺相關疾病。

過了50歲，容易攝護腺肥大、攝護腺發炎、攝護腺肥大，甚至罹患攝護腺癌，年紀愈大、罹病風險愈高。馮思中說，中年男性因為工作壓力、家庭責任，常忽略自身健康，再加上抽菸、喝酒，或工作久坐久站等生活型態，加劇健康惡化。

台北市政府衛生局副局長陳正誠提到，台北市的癌症死亡率統計數字，分別為肺癌、大腸直腸癌、肝癌、乳癌，攝護腺癌排在第五位，上升速度很快。攝護腺癌的症狀跟男性泌尿道狀況相似，民眾容易忽略。他以數字8為例，從解剖學的角度來看，8的形狀看起來很像攝護腺，呼應8月男性關懷月。

台灣泌尿科醫學會副理事長歐宴泉表示，男性泌尿科的常見疾病包括尿道發炎、攝護腺問題、勃起性功能障礙，只要上了年紀，就一定會面臨到這些狀況。均衡飲食、規律運動、正常作息是最好的預防及延緩方法，他以自身為例，每周最少3天運動、每次半小時，遠離疾病威脅，

另外，定期篩檢是不可忽視重要性，台灣泌尿科醫學會副秘書長劉忠一表示，攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，多數患者發現時經常已是晚期。男性應注意三大關鍵指標，包含生理狀況、生活飲食型態及荷爾蒙狀態；年齡是影響攝護腺健康的主要因素之一，建議50歲以上民眾要安排攝護腺檢查。

劉忠一強調，高脂肪飲食、缺乏運動、吸菸和過量飲酒，都會提高罹患攝護腺癌的風險，長期處於高壓狀態與久坐久站的工作環境，也都是造成慢性攝護腺炎的危險因子。而男性在40歲後，睪固酮每年會以約1-2%的速度逐步下降，可能導致性功能障礙、心血管疾病風險增加以及代謝症候群等問題，應定期檢查荷爾蒙狀態。

民眾如果有排尿異常、夜尿、下背痛等症狀，要及早就醫檢查，除了肛門指診，還有PSA（攝護腺特異抗原濃度指數）有助於早期偵測。劉忠一建議，50歲以上男性每二年應檢查PSA並搭配肛門指診，目前也有最新的PHI（攝護腺健康指數）抽血檢驗攝護腺癌，研究指出，PHI檢測的精準度是一般篩檢的3倍，輔助臨床診斷，也有效減少約3-5成非必要性切片。