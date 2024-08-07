鐘點移工申請資格寬鬆 民團憂：扼殺本國人就業 扯長照後腿

打破家庭一對一聘僱用外籍看護的「外展看護工」計畫捲土重來，勞動部預計在9月公告「移工多元陪伴照顧服務」計畫，年底前上路。這次主打適用資格條件放寬，但家事服務、居家服務民間團體大反彈，批評開放外籍鐘點居家服務員，等於是讓移工幫傭化，瓜分國內居家服務，更可能搶走本國人的就業機會。

彭婉如文教基金會今天開記者會，指移工多元陪伴服務試辦計畫，不但擴大適用對象，凡65歲以上健康長者都可申請，更放寬至「短時數或臨時性照顧需求者」，且可提供非照顧性質的服務，形同創造了外籍鐘點居服員、外籍鐘點家庭幫傭兩個新職種，勢必衝擊本國人就業市場，並且扯長照2.0後腿。

彭婉如文教基金會常務董事、台北大學社工系副教授王品說，勞動部提供全日、半日、部分時數的日常生活照顧及安全看視，跟長照2.0提供的服務差別只在於是使用移工，這恐怕會造成網內互打，而在移工人力成本相對低廉、人力供應源源不絕的情況下，好不容易建制起來的長照會被打趴，本國人到宅服務的就業機會、薪資水準被扼殺，引發失業潮，屆時連鎖效應，居家服務網千瘡百孔。

她說，長照2.0重賞之下，居服員人數成5.2倍，社區老人日照中心、居家服務使用人數也成長7倍，雖現行長照制度仍有應改善之處，但勞動部此政策一開，讓移工可提供與長照2.0相同甚至更多樣化的居家服務，將引發移工濫用潮，更讓長照累積成果歸零。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏也表示，勞動部的移工多元陪伴照顧跟衛福部的長照打架，政策多頭馬車，將來長照要聽衛福部還是勞動部的？移工多元陪伴照顧計畫將衝擊本國籍居服員勞動權益，也產生相對剝奪感，他認同走動式服務，但若走動式服務沒有產值，過去勞動部推出鐘點移工就因為不具產值，參與試辦的NGO團體無法負擔虧損。更何況，社區照顧光譜的第一段是長輩健康促進，若僱用移工，將家務全丟給移工做，對長輩的健康促進不見得好。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益說，要引進鐘點移工有幾個前提，應限定讓已取得聘僱外籍看護工的家庭使用，並且由台灣已經在做居家服務的單位承辦，當單位招募不到本國居服員，才能進用移工，而且不分本外勞必須具備一樣的專業照護能力、同工同酬。

北市社區服務人員職業工會理事長林玉萍提醒勞動部，制定政策時應傾聽第一線基層聲音，從事家事、居家服務多是中高齡婦女，不該剝奪中高齡女性就業。北市社區服務人員職業工會理事、從事家事服務10年的林佩瑩也說，本國人相對語言文化相通、與長輩溝通無虞，不少弱勢、單親女性從事家事服務，現在卻要擔心工作被移工取代。立委林月琴也憂心，大開65歲以上長輩就能使用鐘點移工，將成為壓垮長照的稻草。