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去年桃機準點率不及日星港 地勤作業致延誤較疫前增1成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園國際機場第一、第二航廈年容納客運量為3700萬人次，去年已達達95%、3535.5萬人次。桃園機場示意圖。本報資料照片
桃園國際機場第一、第二航廈年容納客運量為3700萬人次，去年已達達95%、3535.5萬人次。桃園機場示意圖。本報資料照片

去年民眾報復性出國旅遊，也連帶提升各機場運量，桃園國際機場第一、第二航廈年容納客運量為3700萬人次，去年已達達95%、3535.5萬人次，航機服務也達20萬1771架次，超出預期；但審計部最新決算報告指出，去年桃機每月平均準點率75.71％，表現不及鄰近的日本、新加坡及香港機場，其中地勤作業肇致班機延誤又較疫情前增加逾1成。

根據民用機場客運班機準點率統計，去年桃園機場國際及兩岸航線準點率介於70.65％至83％間，另國際航空情報資訊機構（OAG Aviation Worldwide Limited）數據，桃園機場去年每月平均準點率75.71％表現不及鄰近的日本成田機場78.98％、新加坡樟宜機場78.47％及香港國際機場76.00％。

根據桃園國際機場公司分析去年班機延誤原因前3名，分別為來機晚到22.08％、飛航管制20.43％及班機調度17.72％，又地勤作業、場站設施、旅客因素、安全檢查、電腦當機、演習、原廠檢修等7項因素，去年發生比率均較疫情前2019年增加，其中地勤作業肇致班機延誤甚至增加達10.83%。

審計部表示，進一步分析延誤情形，尚包含航路延誤、機場地面管制、等候轉機旅客及行李安檢、地勤人力不足、機坪壅塞、行李系統異常等，皆為影響班機準點率重要因素，要求桃園機場公司強化與飛航管制、航空公司等相關單位協同合作，研擬具體改善措施。

桃機公司表示，已檢討研提航班準點率控管及因應對策，開放國籍業者使用機場協調整合決策平台，透過自動化彙整各航班歷史資料，協助改善準點率，另每月召開「整體服務推動工作會報」，彙整前1個月航班離場及到場延誤情形，提供各空、陸側業者檢討改進。

地勤 桃園機場 航班

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