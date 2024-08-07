誤信草藥偏方引發急性肝炎 嘉榮導正保健觀念

患有關節炎的68歲徐男，在朋友的推薦下服用草藥偏方，緩解疼痛持續服用4個多月後，出現疲倦、沒有食慾，腹脹、眼睛與皮膚變黃等，女兒趕緊帶到台中榮總嘉義分院看診，經檢查肝指數異常，醫師評估因藥物引起急性肝炎，囑咐停止吃草藥偏方，多休息幫助肝臟修復，幾周治療後，肝功能逐漸正常，症狀也有所好轉。

嘉義分院肝膽腸胃科主治醫師陳柏翰表示，肝臟是人體的解毒器官，當肝臟因外來物質、毒素而受損，免疫系統產生反應，就會造成發炎現象。肝炎區分「病毒性肝炎」與「非病毒性肝炎」2種，「非病毒性肝炎」就如案例中徐男一樣，由藥物引發急性肝炎；此外，酒精也會破壞肝細胞造成肝發炎，若長期酗酒，酒精性肝炎就可能演變為肝硬化或肝癌。

醫師陳柏翰表示，治療非病毒性肝炎，最重要的就是找出引起肝損傷的原因，若是藥物導致就應立刻停藥，必要性藥物也要經醫師評估服用；如果是酒精導致，則應盡速戒酒，幫助肝臟加速再生復原，也可去身心科門診尋求戒酒門診或住院。

陳柏翰表示，病毒性肝炎就是常見B型、C型肝炎，多由血液、體液傳染，例如透過共用未完全消毒的針頭、刮鬍刀造成水平感染，其中B肝會透過母體胎盤及產道，將病毒垂直感染給胎兒，台灣約50%的B肝患者就屬於垂直感染，目前B肝有疫苗可接種預防，健保給付新生兒皆需施打B肝疫苗，但抗體濃度會隨時間慢慢消失，民眾可以補打疫苗，喚醒體內的免疫記憶。目前健保給付C肝全口服抗病毒藥物治療，成功率可達95%以上。

嘉榮內科衛教師陳虹妤提醒民眾在治療期間，除了醫師開立的必須性藥物外，禁止服用保健食品及中藥材，要在C肝完整治癒後，再額外補充保健食品。衛教師也提醒，肝炎患者最好避免菸、酒、檳榔，避免共用牙刷、指甲剪及任何針具及刀片，也要避免容易誘發肝癌的黃麴毒素（存在於受汙染的花生、咖啡豆、堅果等乾貨或醃漬品），保持均衡的飲食及規律運動、作息，避免造成脂肪肝而引發肝炎。

嘉義分院11月2日上午舉辦「肝病病友會」，由專業的內科醫護團隊分享「慢性肝炎認識」、「愛肝飲食管理」、「日常運動訓練」。10月1日起開放報名，報名專線05-2359630#6038。