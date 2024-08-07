他1年中4次菜花！女友陪診喊「我很乾淨」 婦科醫內診驚：滿滿都是

菜花是常見的性病之一，泌尿科醫師高偉棠在《醫師好辣》節目中分享之前遇到的個案。他說之前曾收治一位花美男，每隔三個月就感染菜花來找他電燒治療。在第四次中鏢時，他帶了看起來很乖巧的女友陪同，因為擔心女友的狀況建議她去婦產科檢查，沒想到一檢查竟發現「滿滿都是菜花」。

高偉棠醫師說明，男病患每三個月就來診治，都是說「下面長一顆東西」，高偉棠也知道大概就是菜花。他表示治療方式很簡單，進行電燒、冷凍或擦藥就可以康復，不過治療期間不能發生性行為。當時男病患態度輕浮，在叮嚀他的時候也只是說自己知道，看起來已經很有經驗。身為醫生的他雖然無奈，還是建議病患接種人類乳突病毒疫苗，但對方似乎也沒聽進去，最後就是儘快安排手術，以電燒的方式治療。

不過最令高偉棠細思極恐的是，多次前來治療菜花的男病患，在第四次帶了看起來乖巧的女友陪診。由於良心不安，他特意支開男病患詢問女友知不知道男友的症狀，沒想到她毫不避諱的說「知道啊，菜花！」，並表示只要男友中鏢就會讓她看看，然後前來治療。看到女孩完全知情，高偉棠詢問女孩是否有去婦產科檢查，女孩卻直接自信回答「沒有，我很乾淨」。

身為人父的高偉棠內心非常掙扎，他說明女性生殖器在深處，沒有專業檢查難以察覺，在他百般勸說下男病患的女友才轉診婦產科。大約一小時後高偉棠接到婦產科的電話，婦產科醫師驚訝的說「那個女病患看起來很乖，結果裡面超多菜花，滿滿都是！」，意想不到的結果讓他忍不住思考，究竟菜花是誰傳染給誰？